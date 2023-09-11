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八德「義民節挑擔文化祭」登場　客家忠義精神代代傳承

▲八德「義民節挑擔文化祭」登場

▲八德「義民節挑擔文化祭」登場。（圖／八德區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「2023八德HAKKA采風趣／義民節挑擔文化祭」，10日於八德霄裡玉元宮登場。副市長蘇俊賓表示，市議員暨霄裡玉元宮主委段樹文長年投入地方文史工作，曾在議會質詢中侃侃而談霄裡社的歷史，近年也因緣際會結合地方力量，爬梳霄裡地區義民文化的歷史，發現「營盤古墓」中，義民爺與清朝時期重大事件的關聯。

▲八德「義民節挑擔文化祭」登場

蘇俊賓說明，霄裡地區擁有豐富的歷史文化，早期凱達格蘭族多聚居在「霄裡社」，其範圍涵蓋八德、平鎮與中壢等區，也是桃園客家移民最早落腳的地方。今日於前廣場舉辦的「義民節挑擔文化祭」更是八德地區非常重要文化活動，報名也十分踴躍，代表民眾對客家挑擔文化濃厚的興趣，更是我們傳承客家文化的好方法。

▲八德「義民節挑擔文化祭」登場

八德區公所表示，霄裡玉元宮原名「三元宮」，建廟至今已270多年，以供奉三界爺與玉皇大帝為主。今日在廟前廣場舉辦的「義民節挑擔文化祭」為第2次辦理，邀請在地客家團體及鄉親戴上客家花布斗笠、肩挑扁擔籮筐，象徵客家族群挑擔補給、支援前線作戰的團結精神，亦表達對義民爺的信仰，同時也紀念客家先民保鄉衛土的精神。

本次活動除安排擂茶、搗粢粑、藍染等客家文化體驗外，也提供客家菜包、九層粄及發粄等客家美食供民眾品嚐；現場更安排在地客家社團、客家歌手曾怡玲及樂團愛克樂等帶來精彩表演，以及吸引鄉親的摸彩活動，獎項包括直立式冷凍櫃、吸塵器、立扇及電烤箱等多樣好禮。

包括市議員暨霄裡玉元宮主委段樹文、市議員許家睿、市府民政局長劉思遠、客家局長林昭賢、八德區長蔡豊展等均一同出席活動。

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