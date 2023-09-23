「Lin bay好油」踢爆進口蛋爭議遭網軍攻擊　桃檢指揮刑大偵辦

▲針對農業粉專「Lin bay好油」林姓版主日前接連踢爆農業部進口巴西雞蛋爭議，結果慘遭網友攻擊，桃園市長張善政今天受訪時強調，已經通知桃園檢方指揮偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對農業粉專「Lin bay好油」林姓版主日前踢爆農業部進口巴西雞蛋「誤標效期」等政策疏失，結果慘遭網軍攻擊，甚至威脅其家人生命安全；桃園市長張善政今（23）日受訪時指出，林姓版主受到威脅後臉書已停止更新，昨晚已通知警察局對林姓版主提供保護，並請桃園地檢署指揮偵辦。

▲桃園副市長蘇俊賓在個人臉書貼文說明。（圖／翻攝自蘇俊賓臉書）

桃園市副市長蘇俊賓在個人臉書PO文指稱，「Lin bay好油」因揭露食安問題與專案進口等疏失，遭不肖網友恐嚇本人及其家屬，因當事人是桃園市民，桃園市府非常關切，昨晚第一時間已請市警局關注此事件，同時主動聯繫當事人並報請桃園地檢署指揮偵辦，市警局刻正循線積極追查嫌疑人身分，讓違法的行為無法以匿名作為保護傘。針對當事人安全疑慮，市警局也會做妥適處理，遏止不法事件，同時呼籲心存不當動機的人勿以身試法。

對此，市長張善政今天下午出席「2023 國慶月主視覺設計聯合策展記者會」後受訪時表示，針對林姓粉專版主臉書上PO文因遭受到恐嚇，所以臉書上已經停止更新，「昨天晚上我們看到臉書這則貼文後，已經通知警察局要對林先生做必要的保護，同時也已請桃園地檢署開始偵辦。」

▲桃園市政府聯合稽查小組針對進口蛋爭議，在全市各大賣場稽查。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

張善政認為，「我們是一個言論自由的國家，農業部這次處理雞蛋事情荒腔走板，應該要接受公評，林先生發表一般人都會問的問題，大家應該給他肯定，而不是再給他製造威脅，昨天晚上我們已請警察局開始追查，保護林先生，也已經請桃園地檢署開始偵辦，我們是言論自由的國家，政府做得好不好，都應該接受公評。」

桃園市警局刑大指出，針對媒體報導臉書網站「Lin bay 好油」粉絲專頁遭不詳犯嫌恐嚇危害人身安全一案，昨晚獲悉後，今天上午立即報請桃園地檢署指揮偵辦，並主動聯繫當事人，家屬表示目前一切安好、暫不報案，但警方仍對其家屬及住居所加強安全維護，避免遭受危害。

此外，本案經初步調查，犯嫌係以境外IP登入並冒用國人相片申設帳號，對當事人進行恐嚇危害案，警方後續協請刑事警察局調閱相關涉案帳號資料，深入偵辦調查。