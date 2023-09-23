粉專Linbay好油被恐嚇　副市長蘇俊賓：報請桃園地檢署指揮偵辦

▲桃園市副市長蘇俊賓。（圖／翻攝自Facebook／蘇俊賓）



記者詹宜庭／台北報導

農業粉專「Lin bay好油」林裕紘近日因超思、巴西進口蛋議題多次批評農業部；豈料，他昨日發文指出，遭人威脅全家人安全，因此宣布即日起停更、不再上節目露面。對此，桃園市副市長蘇俊賓23日表示，由於當事人是桃園市民，市府非常關切，昨晚第一時間就請市警局關注此事件，主動聯繫當事人，並報請桃園地檢署指揮偵辦，市警局刻正循線積極追查嫌疑人身份，呼籲心存不當動機的人，切勿以身試法。

「Lin bay好油」林裕紘22日晚間10點在臉書表示，他成立粉絲團評論政府，過往就收到許多批評跟抹黑，如今甚至收到了對他的妻子、家人及住所的安全威脅，讓他猶豫是否該繼續下去，「我很想繼續勇敢，但我是一個丈夫、也是一個父親，我不應該讓我的家人陷入危險之中」。

蘇俊賓今日表示，由於當事人是桃園市民，市府非常關切，昨晚第一時間就請市警局關注此事件，主動聯繫當事人，並報請桃園地檢署指揮偵辦，市警局刻正循線積極追查嫌疑人身份，讓違法的行為無法以匿名作為保護傘。另針對當事人安全的疑慮，桃園市警局也會做妥適的處理，遏止不法事件，呼籲心存不當動機的人，切勿以身試法。

而農業部代理部長陳駿季今日受訪時則回應，他不知道訊息何來，但農業部是政府單位，相關施政作為可接受社會大眾公評，有誤解的地方就儘量澄清。同時他也強調，農業部絕對不會因為外界媒體對專案進口的質疑的批評，即使有不當批評，也不會、也沒有能力讓他粉專關閉。