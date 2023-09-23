亞運開幕式流程出爐　聖火21時28分點燃...電子煙火透過螢幕才可見

▲杭州亞運主場館「大蓮花」奧體中心在開幕前夕舉行燈光秀。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

2023杭州亞運開幕式今（23）日晚間登場，大會也在官網公布開幕式流程。主辦方安排大陸大陸羽球選手鄭思維及桌球選手孫穎莎代表全體運動員宣誓，21時28分左右，由葉詩文（游泳）、樊振東（乒乓球）、徐夢桃（自由式滑雪）、石智勇（舉重）、李玲蔚（羽毛球）及汪順（游泳）完成場中聖火傳遞並由最後一棒在聖火台點燃，宣告賽事正式開示。

▲杭州亞運主辦方測試開幕式施放的電子煙火。（圖／翻攝北京日報）

《北京日報》報導，杭州亞運會的開幕式全程不燃放實體煙花（煙火，下同），但現場和電視機前的觀眾依然能看到絢爛的煙花表演。導演團隊介紹，這是通過許多高科技手段的疊加運用來實現的。

杭州亞運會開幕式總導演、總製作人沙曉嵐透露，虛擬技術做的煙花比真實放煙花可能更燦爛，更漂亮，「你平時肯定是仰著頭看煙花，但是在電視機前看的煙花是可以看到俯拍的煙花。」

根據官方釋出的開幕式流程表顯示，大陸國家主席習近平和亞奧理事會代理主席辛格將於19時58分進場。20時開始迎賓表演《水潤秋輝》，緊接著是大陸國旗入場和升旗儀式。

▲已退役的大陸跳水女王郭晶晶。（圖／CFP）

約在20時08分左右，運動員開始入場，入場式結束後，杭州第19屆亞運會組委會主席、浙江省省長王浩；杭州第19屆亞運會組委會主席、大陸奧委會主席高志丹；亞奧理事會代理主席辛格依序致辭。

接下來，習近平將於20時54分左右宣布第19屆亞運會正式開幕。現已退役擔任教練或官員的大陸體育名將孫海平、張蓉芳、許海峰、葉喬波、樓雲、郭晶晶、仲滿及羅雪娟等人將與亞奧理事會會旗在接下來的環節中入場並升起亞奧會會旗。

大陸羽毛球選手鄭思維、桌球選手孫穎莎代表全體運動員宣誓；大陸田徑裁判楊中民、射擊裁判高佳琦代表全體裁判員宣誓。21時01分許，在短片《相約杭州》的開場後，文藝表演正式開始。直至21時28分左右，亞運主聖火點燃，21時34分左右，播放主題歌曲《同愛同在》，開幕式正式落幕。