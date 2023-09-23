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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平亞運開幕歡迎宴會致詞　多國政要及奧會、亞奧會要員出席

▲大陸國家主席習近平與出席杭州亞運開幕式的多國政要合影留念。（圖／翻攝新華網）

▲大陸國家主席習近平與出席杭州亞運開幕式的多國政要合影留念。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平及夫人彭麗媛今（23）日在杭州西子賓館舉行歡迎宴會。赴陸參加亞運開幕式的多國政要及奧會主席巴赫、亞奧會代理主席辛格皆出席該場宴會，並與習近平和彭麗媛合影留念。

習近平在宴會上致詞時指出，今天是中國農歷的秋分節氣，在這個寓意豐收和團圓的日子，亞運會聖火將再次在中國點燃，「我們願同亞奧理事會和各國各地區代表團共同努力，為世界呈現一屆『中國特色、亞洲風采、精彩紛呈』的體育盛會，為亞洲和國際奧林匹克運動發展作出新貢獻。

習近平強調，亞運會承載著亞洲人民對和平、團結、包容的美好嚮往。過去幾十年，亞洲地區總體保持穩定，經濟持續快速增長，成就了「風景這邊獨好」的亞洲奇跡，「作為山海相連、人文相親的命運共同體，我們要以體育促和平，堅持與鄰為善和互利共贏，抵制冷戰思維和陣營對抗，將亞洲打造成世界和平的穩定錨。」

習近平表示，要以體育促團結，把握歷史機遇，合作應對挑戰，踐行「永遠向前」的亞奧理事會格言，把共同發展、開放融通的亞洲之路越走越寬，「我們要以體育促包容，增強文明自信，堅持交流互鑒，續寫亞洲文明新輝煌。」

出席宴會的包括柬埔寨國王、敘利亞總統和夫人、科威特王儲、尼泊爾總理、東帝汶總理、韓國總理、馬來西亞下議院議長和夫人、汶萊蘇丹代表、約旦親王、泰國公主等多國政要，大陸官方則有中央政治局常委蔡奇、丁薛祥，外事辦主任兼外長王毅，中組部部長李干傑、大陸國務院總理何立峰、公安部長王小洪、國務委員諶貽琴等。

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