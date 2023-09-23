「Lin bay好油」遭恐嚇　國民黨聲援：拒絕網路暴力威嚇

▲國民黨聲援Lin bay好油。（圖／國民黨提供）



記者崔至雲／台北報導

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘日前接連踢爆專案進口的巴西雞蛋「誤標效期」，多次批判農業部，遭網軍群起攻擊。對此，國民黨23日表示，個人言論縱使有不同立場，對時事有所針貶，也不應該用暴力威嚇造成個人的恐懼，嚴厲譴責用暴力威嚇侵害言論自由的行為。

「好油」昨晚發文表示，他在粉專上評論政府，受到了很多的批評跟抹黑，過去也曾經被恐嚇過要讓他家破人亡，「如今這樣包含我太太、住居點、家人的警告，讓我思考，我該怎麼辦？」

國民黨聲援「Lin bay好油」，表示根據實際數據與資料揭露農業時弊，使得台灣農業黑箱得以被揭開，卻遭到極端網友恐嚇，國民黨嚴厲譴責用暴力威嚇侵害言論自由的行為，強調個人言論縱使有不同立場，對時事有所針貶，也不應該用暴力威嚇造成個人的恐懼。

國民黨提到，農業部造成的進口蛋爭議已經延燒多日，民進黨政府需要盡快解決食安問題，避免問題擴大，朝野政黨也應該克制支持群眾，不應刻意激化對立矛盾，使偏激的暴力行為發生。

國民黨說，目前桃園市政府已經第一時間與市警局關注此一事件，並已主動聯繫當事人，市警局積極追查嫌疑人身份，並報請桃園地檢署指揮偵辦，保障當事人的安全。

國民黨並引用《國語．周語上》，指「防民之口，甚於防川，川壅而潰，傷人必多，民亦如之。是故為川者，決之使導；為民者，宣之使言」，強調網路的暴力威嚇，無法阻止真相被揭開，國民黨會堅定捍衛言論自由。