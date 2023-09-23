不只「Lin bay好油」　王鴻薇曝被傳槍枝照恐嚇：能吃幾顆子彈？

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者宋良義攝）



記者詹宜庭／台北報導

巴西進口雞蛋爭議延燒，粉專「Lin bay好油」版主林裕紘因多次評論政府政策，遭不明人士恐嚇威脅，宣布即日起停更、不再上節目露面。對此，國民黨立委王鴻薇23日發文自曝，今年7月26日曾遇到不明帳號私訊恐嚇，除了秀出槍枝的照片，還警告「能吃幾顆子彈？」、「不要得罪那麼多人尤其民進黨的人」等，而她報案後至今兩個月，案件沒有下文。

「Lin bay好油」林裕紘近日因超思、巴西進口蛋議題多次批評農業部，22日晚間10點在臉書表示，他成立粉絲團評論政府，過往就收到許多批評跟抹黑，如今甚至收到了對他的妻子、家人及住所的安全威脅，讓他猶豫是否該繼續下去，「我很想繼續勇敢，但我是一個丈夫、也是一個父親，我不應該讓我的家人陷入危險之中」。

對此，王鴻薇今日在臉書發文質疑，「台灣社會到底怎麼了，為什麼監督政府，讓人民知道真相的人，要受到這樣的人身威脅對待？心疼Lin bay好油只是一個普通人，他要如何承受這樣的惡意？」

王鴻薇表示，身為政治人物，今年7月26日曾遇到不明帳號私訊恐嚇，除了秀出槍枝的照片，還警告「能吃幾顆子彈？」、「不要得罪那麼多人尤其民進黨的人」、「臉書上講一次民進黨，你就多挨一刀」、「以後不要再攻擊賴清德和論文我就不對你怎麼樣」、「民進黨有人要買兇殺你」等內容。

王鴻薇指出，她在7月27日收到訊息時就直接報警，當下前兩個禮拜警方還有派員來跟她說明，但是至今兩個月，警方一點辦法也沒有，案件也沒有下文，而她體恤基層辛勞，也一直沒有公開這些內容，但是這些人就是這麼囂張。

「我身為立委尚且如此，Lin bay好油又怎麼能期待政府會保護他？」王鴻薇透露，就在昨天，她臉書發文說明質詢行政院長陳建仁蛋進口專案的文章底下，同一個帳號又再度於貼文下方留言，並拿刀子威脅，痛批「警方拿這些威脅一點辦法都沒有，難道真的要等到出事了才有動作嗎？這個台灣社會到底發生什麼怎麼了？」

不過，王鴻薇也說，她不會因為被威脅就停止監督政府，除了聲援Lin bay好油之外，她也會接力，繼續監督政府揭發弊案，承諾「絕對不會讓這些人得逞，也不會讓政府以為這樣就沒事。」

對於「Lin bay好油」被威脅一事，行政院長陳建仁23日表示，台灣是一個講究言論自由的國家，他們一定會確保每一個人的言論自由，也會請相關單位來深入了解。