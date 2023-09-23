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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白營指高虹安爭議是他的劇本　柯建銘：下次要說她腦中被我植晶片？

▲▼高虹安北院出庭 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新竹市長高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

新竹市長高虹安近期被爆出豪宅、名車、護航建商爭議。民眾黨議員林珍羽為其辯護稱，民進黨團總召柯建銘去年說「高虹安當選即是自我毀滅的開始」，而高講不清楚，全因柯建銘已寫好劇本。對此，柯建銘22日在臉書回應，這是什麼神邏輯？民眾黨可以如此甩鍋，推卸責任嗎？「希望未來不要說：因高腦中被我植入晶片！才致如此！」

柯建銘表示，去年市長選舉前，他可以說是對高虹安的評判最嚴厲的人。今年8/14高被起訴後，自己只說希望高虹安好好面對官司，不想多言。但高可說是史上最高調的被告，可以開記者會罵檢查官，上TVBS接受專訪。

柯建銘指出，去年自己曾言，「高虹安找律師比找選民重要，妳不是永遠的天之嬌女，斐陶斐的桂冠，沒有辦法掩護妳的犯罪行為⋯高是壓倒民眾黨的最後一根稻草，高的當選即是毀滅的開始，邪不勝正，人在做天在看，不信公理喚不回，不容正義盡成灰。」

柯建銘表示，去年自己只是對高的心性、目無法紀的行為，做理性的預判，如今果然預言成真，「豈料林珍羽在節目大言不慚的說劇本是我寫的，幕後主導先設計讓她當選而後害之，因為我去年曾言高當選即是自我毀滅的開始。」

柯建銘直言，這是什麼神邏輯？要甩鍋要推卸責任也不可如此吧！「難道以後檢查官偵辦時或法官審理時，高可以說是被我設局相害，而可阻卻違法、免訴？無罪？希望未來不要說：因高腦中被我植入晶片！才致如此！其實我最心痛的是，故鄉新竹蒙塵受害至此，不勝唏噓。」

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