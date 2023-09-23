美鷹會教父級殺手涉「5大槍擊恐嚇案」　北檢不起訴原因曝

▲王鑫被懷疑涉及5起教唆殺人未遂、恐嚇取財等案，經檢察官調查後認為罪嫌不足 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

有天道盟軍火庫、教父級殺手之稱的美鷹會大哥王鑫，30多年來屢被傳與多起槍擊案有關，卻始終神隱為曝光，刑事局在多年蒐證後，懷疑王鑫是立法院廣隆大樓槍擊案、以及基隆市土方利益糾紛等5案的幕後藏鏡人，2021年間大動作拘捕王鑫和同夥共5人，由特勤警荷槍實彈移送台北地檢署，但檢察官認為事證不足，23日處分不起訴。

館長陳之漢2020年遭竹聯幫寶合會成員槍擊，畫面直播上網，引起社會震驚，加上近年崛起的竹聯幫弘仁會不但組織詐騙集團，還犯下擄人勒贖等多起重大刑案，刑事局發動多波掃黑行動，過去從未因案被捕的王鑫，就是因為遭檢舉疑與館長槍擊案有關，成為鎖定對象。

▲前土方公會理事長王建翔(毛毛蟲)也獲處分不起訴。（圖／ETtoday資料照）

根據警方多年蒐證，某外籍公司向中華電信轉投資的「是方電訊股份有限公司」承租伺服器設立「m88.com網站」，被是方股東李世仁發現疑似國際賭博網站而提出檢舉，外籍公司委託王鑫代為處理，王鑫疑似教唆槍手，2013年6月13日在立法院附近的廣隆大樓前槍擊李男，李男雙腿骨幹、神經嚴重受損，經緊急送醫治撿回一命。

2017年間，王鑫涉嫌叫小弟拿當年明台產險董座之子林明洋偽造的本票，到被害人位於台北市大安區的豪宅社區門前吐檳榔汁、阻攔社區車道及恫稱毀損管理室玻璃恐嚇林明元，恐嚇要求被害人償還1.3億債務。

同年間，王鑫受託向基隆某土資場討債，指使劉克堅、劉宗銘等人以圍路方式阻擋砂石車進出土資場，逼得土資場陳姓負責人簽下上億本票了事；王鑫在處理這場債務期間，發現陳姓負責人與其他股東也有糾紛，主動找綽號「毛毛蟲」的土方公會理事長王建翔協助談判，但王鑫疑因不滿談判結果不如預期，涉嫌叫人在濱江街槍擊對手。

▲劉克堅被指參與天道盟美鷹會多起組織犯罪，但檢察官認為事證不足。（資料照／記者劉昌松攝）

警方調查發現，王鑫除了幫人喬債，也曾因個人債務問題，涉嫌在和旺公司前董事長劉永祥名下土地遭法拍後，派人進駐該片土地上的違建屋，阻撓得標公司開發，並要求支付5.5億元購買地上權，但得標公司並未理會。

刑事局報請台北地檢署指揮，在2021年7月間，大舉搜索拘提王鑫、王建翔、劉克堅、劉宗銘、李冠緯等5人到案後，依教唆殺人未遂、恐嚇取財、組織犯罪等多項罪嫌移送北檢，王鑫等人全數否認犯行，不是聲稱彼此不認識，就是不熟悉，王鑫表示知道基隆土方糾紛案，但他沒有介入。

檢察官調查，在廣隆大樓槍擊案中，當初被視為槍手的嫌犯已因罪嫌不足分別獲得不起訴、判決無罪確定，更沒有辦法證明王鑫是幕後教唆者；土方糾紛案中，陳姓被害人則不覺得自己被勒索，只是公司股東在外欠錢，他倒楣擔任公司負責人，本來就該還錢；至於濱江街槍擊案、霸佔違建屋、信義豪宅恐嚇案，警方都未能提供足夠事證，顯示王鑫等人涉有不法，也無法認定屬於持續性或牟利性的結構性犯罪組織，因此將全案處分不起訴。