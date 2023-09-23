勇消陳柏翰殉職！妹哽咽「只想你當平凡人」：不用當英雄那麼偉大

記者陳以昇、黃彥傑、白珈陽、莊智勝／屏東報導

屏東科技園區明揚國際公司（8420）廠房昨(22日)傍晚5時許傳出爆炸，導致前往救援的4名警消殉職。其中勇消陳柏翰(32歲)在爆炸後第一時間失聯，直到23日凌晨1時許才發現遺體，媽媽接獲噩耗後趕到殯儀館，一度傷心過度昏厥送醫；而陳柏翰的妹妹受訪時則哽咽，「只想你平平凡凡，不用讓那麼多人認識你、不用當英雄那麼偉大……。」

▲殉職勇消陳柏翰妹妹說「不想祂當英雄」。（圖／記者陳以昇攝）

妹妹表示，陳柏翰很照顧大家，是一個好哥哥、好舅舅、也是阿嬤的好孫子，「我想跟祂說，大家都覺得你是英雄，但對我們(家屬)來說，只想要你平平凡凡，這樣就好，不用當英雄那麼偉大。」

妹妹說，陳柏翰考上警專、畢業後就當了消防員，平常生活很照顧大家，只要放假就會回去陪奶奶，還會打電話跟大家視訊，讓阿嬤看看年幼的曾孫，最後一次跟陳柏翰見面也是視訊。受訪過程中，妹妹一度哽咽無法言語，悲訴「只要(陳柏翰)當個平凡人就好，其他什麼都不要、什麼都不希望，不要讓那麼多人認識你，你就當一個平凡人就好啦……。」

▼殉職勇消陳柏翰，擁有190公分的身高，是陽光的大男孩。（圖／翻攝臉書粉專「基隆市消防局-角落消火伴」）

