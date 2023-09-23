明揚爆炸案！殉職勇消名單赫見2同學　他悲慟：23期以你們為榮！

記者游瓊華／台中報導

高爾夫球代工大廠、位在屏東的明揚國際，昨（22）日晚間發生工廠大火，並且數度發生爆炸，造成4名打火英雄殉職、百人受傷，且事發至今20小時，仍有失聯員工未找到。殉職的消防員鍾吉垣與施寶翔，是一起受訓的警專23期同學，兩人的同學、現任台中市消防員張雅鈞表示，昨天晚上同學群組裡大家就一直在關注這件事，等了一晚上，希望能等到好消息，沒想到，最後還是在死亡名單上一次看到兩位同學的名字，相當痛心。

▲高爾夫球代工廠明揚國際發生爆炸，造成4名消防員殉職，其中鍾吉垣（圖）與施寶翔是23期同學。（圖／張雅鈞提供）



▲在同學張雅鈞心中，鍾吉垣是個溫馴、低調的好好先生。（圖／張雅鈞提供）



張雅鈞透露，由於屏東縣政府資訊太慢，他昨天還直接衝到屏東關心狀況，沒想到最終還是接到不幸消息。張雅鈞也說，自己與吉垣雖不是同班同學，但兩人隸屬同一隊，也一起受過訓，印象中的鍾吉垣是一個相當溫馴、低調的人，也非常貼心。而他雖不認識施寶翔，但曾聽聞其他同學轉述，施寶翔是山難搜救高手，更是隊上的開心果。

張雅鈞也在臉書上發文寫下，「寶翔，吉垣任務結束了，願在天上的你們未來可以看顧著我們，23期的我們都會以你們為榮！」

一次痛失兩名同學，今天早上，張雅鈞也與消防局工作權益促進會北上到凱道集會，同行的還有其他現役消防員，疾呼莫再「殉職換改革」，開放消防組工會，還給基層發言權；消防員全面適用《職安法》，《防護辦法》納入基層消防團體參與以及中央補助地方補足防災量能與消防人力等。