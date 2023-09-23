17分鐘絕命時間軸曝！濃煙如死神降臨　驚喊撤退瞬間大爆炸

記者陳崑福／屏東報導

屏東明揚國際公司（8420）2日晚間發生工廠爆炸燃燒的重大火警，屏東縣長周春米23日一早就召開會議，隨後趕赴現場指揮中心，目前為止有3位消防弟兄確定殉職，3位工廠員工罹難，共計6人罹難，失聯則有4位；縣府強調，一定持續搜救，找到所有失蹤者。消防局長許美雪表示，弟兄進入火場是使用乾粉滅火，前進不到10公尺就遇到爆炸，狀況突然才造成第一批進入的弟兄重大傷亡。

▲明揚公司火警 。（圖／資料照）

消防局長許美雪在報告時指出，22日下午17時31分接獲報案，17時42分抵達現場，廠商隨即提供「物質安全資料」給趕扺的消防人員，17時57分屏二分隊小隊長陳文川回報現場為化學物質洩漏，17時59分消防搶救人員持滅火器進入，但煙霧越來越大，消防弟兄進入火場不到10公尺，帶隊官即下令撤退，卻於撤退途中，尚未使用滅火器、佈水線就發生爆炸。

她說，目前消防弟兄有3位殉職，還有1位失聯確認中，現場發現部分遺骸，但無法確認是否為第4位失聯的弟兄，仍待DNA比對，預料該名弟兄生還的機會不樂觀，另有7位弟兄正在住院治療；至於工廠失聯的6位員工，在早上火勢控制後，尋獲2具大體，近午又尋獲一具，目前全力搜尋失聯的3位，後續將持不放棄任何可能，中午為止有59人仍在高、屏地區醫院住院治療中。