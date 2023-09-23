明揚惡火殉職勇消家屬求勿解剖　檢察長感同身受：有限度採驗

記者黃哲民／台北報導

高爾夫球代工廠明揚國際公司位於屏東科技產業園區的廠房，昨（22日）傍晚5點多起火爆炸，釀成4位消防隊員殉職悲劇，轄區屏東地檢署已指派3組檢察官加速驗屍比對身分，罹難隊員家屬懇求採集DNA就好、不要解剖讓往生者「再挨一刀」，法務部法醫研究所今表示，將配合屏檢檢察官指示，積極進行後續檢驗工作。屏東地檢署檢察長陳盈錦說，能理解家屬心情，會以有限度採驗方式完成相驗程序。

▲屏東明揚公司廠房大火造成4位消防隊員殉職，罹難隊員陳柏翰的母親哀傷過度、坐輪椅就醫。（圖／記者黃彥傑攝）

至於外界擔憂火災現場含有許多化學物質，恐將影響DNA鑑定，法醫研究所解釋須依實際採集狀況而定，法醫所會投入更多人力加快進行，盡速完成鑑定報告，協助釐清疑義。

明揚公司「0922火災爆炸」意外已造成6死、102人輕重傷，其中4位罹難者是第一批進入火場的屏東縣消防局所屬消防隊員，部分遺體燒傷嚴重，家屬雖已認屍，司法相驗仍須確認往生者身分與死因，屏檢檢察長陳盈錦今到罹難者靈堂弔唁並慰問家屬，屏檢也指派3組檢察官進駐屏東市殯儀館、隨到隨驗，處理解剖遺體、採集DNA比對等相驗程序。

其中罹難消防隊員賴俊儒的父親（上圖右，記者許宥孺翻攝）擔任高雄市鼓山區公所技工，今在高雄市長陳其邁慰問時，當面表示以兒子為榮、不怨任何人，但希望陳其邁轉達檢方不要解剖他兒子遺體，賴父說兒子「長得很緣投（台語，指帥氣）餒！有DNA就可以了，不要再解剖、不要再挨那一刀，很痛、很痛！拜託拜託！謝謝謝謝！」

屏檢檢察長陳盈錦表示，能理解罹難者家屬的心情、「那一刀真的會讓家屬心痛」，但檢方有責任釐清遺體身分與死因，好讓逝者安心、生者放心，以免日後衍生爭議，檢方尊重法醫專業，會以有限度採證方式完成相驗。法務部法醫研究所今表示，昨事發後第一時間和屏東地檢署取得聯繫，將陸續配合屏檢檢察官指示，積極進行後續相關檢驗工作。