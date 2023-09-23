台東少年警察前進校園　校外生活輔導會識宣導防詐

▲少年警察隊前往東縣學生校外生活輔導會識詐宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

9月上旬輿情以「詐騙集團拉車手已深入校園」標題刊登：內容略以…開學以來，由班導師反映得知，許多班級都有1到2位學生在暑假期間從事或接觸詐騙集團基層車手。問其為何加入？不外乎聽詐騙集團所言〔未成年犯案不會留下案底〕云云，引發社會民眾一片譁然，在重利引誘趨使下，學生有此行為不無可能。鑒於此台東縣警察局少年警察隊特於台東縣學生校外生活輔導會會議中，針對各校教官及與會人員提出識詐宣導。希望藉由本次會議拋出識詐橄欖枝，讓教官們能在學生各項集（機）會時機，擴大對學生施教，以免學生因詐騙受害或成為犯罪被害人。

少年警察隊會中表示：在報載「詐騙集團拉車手已深入校園」一事，台東縣警察局為瞭解本縣學生有無遭受詐騙集團吸收犯罪情形，隨即由少年警察隊隊長吳昇忠率副隊長、組長、小隊長及台東分局偵查隊隊長等前往教育部台東縣聯絡處、公東高級工業職業學校、台東高商等學校，與督導、教官們共同清查，互換情資及交付任務，若發現學生有諸如此事，請立刻通知警方查證處理；現今學生受騙案件以「手遊網路詐騙」、「網路購物詐騙」為多，為防患未然，減少學生受害，少年警察隊副隊長林進生即以實際案例將詐騙手法在會中提出宣導。

警察局表示，當今詐騙手法不斷推陳出新，常常結合時勢議題，演譯新詐術及騙局，並以電話網路傳遞訊息實施詐騙，造成民眾受害不減反增，財產損失屢創新高。詐騙方式及手法不外乎利用人們貪小便宜及恐嚇心態，凡事只要戒除人性之貪念，就能防止因小失大而被害。在接獲任何可疑電話應立即掛斷，對於接獲之訊息能主動小心查證，謹記防詐之三要原則-「要冷靜」、「要查證」、「要報警」及三不原則-「不要聽信電話通知」、「不要在電話中告知個人資料」、「不要依據對方所留電話查證」才不會受騙。