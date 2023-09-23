看Netflix賺錢！200人慘受騙　6嫌學蜘蛛人爬出4樓窗...照樣被逮

▲▼看NETFLIX能賺錢？台中警方破詐騙集團，有200多人受騙，6名犯嫌想學蜘蛛爬出4樓窗但又回頭。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

新北市泰山區29歲林姓男子等6人，在臉書投放廣告「一邊看片一邊賺錢」、「1分鐘入帳30元」等廣告，前後利誘200多人投資，實情卻是詐騙手法，台中警方循線北上逮人，6嫌見警方敲門，企圖學蜘蛛人，從4樓後窗爬出，一見員警早已在外埋伏，又尷尬的爬回屋內，6人都被台中地院依洗錢防制法等罪，判處2年至3年不等刑期。

台中市刑大偵四隊執行網路巡邏，發現有人利用臉書投放廣告，「一邊看片一邊賺錢」、「看片發呆 邊看邊賺」、「1分鐘入帳30元」、「當天最高入帳5400元」、「一個月入帳6位數」等廣告，後續追查發現是詐騙集團利用廣告，吸引不知情民眾加Line詢問，再由成員假冒客服人員，誘騙被害人加入投資群組，先以小額出金方式取得被害人信任，隨後再讓被害人投入更大量的現金，最後導致血本無歸，才發現一切都是詐騙。

警方蒐證完成後，北上泰山區查獲林姓犯嫌等6人的投資機房，6人為躲避查緝，竟企圖學「蜘蛛人」爬出出租套房窗外，但還是難逃警方法網，初步清查被害人有200多人，遭騙金額2千多萬元，此案經台中法院一審判決2年至3年不等刑期，且被害人也提出民事求償，全案還可上訴。