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中秋前夕2023婦女賦你演唱會登場　女力群星齊聚台東

▲22日晚間在台東縣立體育館舉行賦你婦女系列活動「唱出新女力 憶起向前行」演唱會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲22日晚間在台東縣立體育館舉行賦你婦女系列活動「唱出新女力 憶起向前行」演唱會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府趁著疫情解封，今年運用公益彩券基金特別擴大舉辦活動，繼21日「倚盃氣 來聽歌」金曲演唱會，與全縣長輩一起同樂之後，延續活動氛圍，22日晚間7時在台東縣立體育館舉行賦你婦女系列活動「唱出新女力 憶起向前行」演唱會，邀請江美琪、黃妃等歌手演唱成名曲或知名歌曲，吸引爆滿民眾參與。

縣長饒慶鈴表示，為鼓勵女性走出家門，提升女性社會參與，縣府特別規劃以女性為主軸的演唱會，並期透過音樂喚起女性對於自我的看見，提倡兩性平權，強化女性自我認同；另外還參考臺灣婦女未來發展的五大議題，包含經濟與就業、職涯發展與生涯規劃、各種生命階段的照顧需求、健康與安全、中高齡與退休議題等，結合府內相關單位及縣內婦女團體共同宣導婦女福利與權益，讓參與的女性不僅放鬆身心還能強化知能。

饒慶鈴提到近2年來，社會處在關山推出「女力微旅」、「私廚辦桌」等婦女服務創新模式，透過生命梳理帶領社區婦女完成了一本食譜生命故事書；今年更將這些成功經驗傳承到市區，舉辦市區婦女培力課程，鼓勵女性勇敢追求自己的道路，即為行動力的充分展現。

「唱出新女力 憶起向前行」，這次的主軸為女性歌手演出，更是特別邀請移居台東的曹蘭跨刀擔任主持人，以及5位超級實力派唱將天后藝人演出，超強卡司陣容近距離與大家見面，江美琪、黃妃、曾沛慈、郭靜、林曉培，5位歌姬輪番上陣，分別帶來「親愛的你怎麼不在我身邊」、「煩」、「心動」、「追追追」、「下一個天亮」、「一個人想著一個人」等多首大家耳熟能詳動人的歌聲，現場民眾掌聲不斷，並不時跟著合唱。

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