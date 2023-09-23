「2023藍海生活節」9／28盛大開幕　台東活水湖首次夜間水舞展演

▲28日於台東活水湖首次舉辦夜間水舞展演 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



「2023藍海生活節」即將在28日晚間7時璀璨開幕，同時將啟動台東首次大型水舞展演，邀請民眾在台東最宜人的活水湖畔，搶先感受中秋月夜星空及繽紛水舞秀。台東縣政府更特別加碼邀請台東子弟、歌手范逸臣於開幕夜返鄉熱力演出。

台東縣政府表示，這次前來展演的水舞團隊對於台東活水湖乾淨清新的水域印象深刻，一致推薦認為是水舞展演中難得一見的絕佳場地，水舞層次豐富的極光變換效果在活水湖水面映襯下，將呈現台灣少見的絕美演出。為了讓民眾能提早一飽眼福，縣府決定在中秋前夕28日晚間舉辦開幕，也讓首次活水湖水舞展演提前亮相，而出身台東東河海線知名歌手范逸臣也特別應台東縣政府邀請，於開幕夜加碼演出，正式啟動「2023藍海生活節」系列活動。

縣府交通及觀光發展處指出，2023藍海生活節-活水湖水舞展演自28日晚間7時開幕儀式提前亮相後，中秋連假9/29至10/1連續3天、每晚6時30分至9時期間，每半小時將演出1場次，每晚共6場次的演出，為活水湖帶來氣勢磅礡、全然不同的感受!

另外，中秋連假連續3天，白天活水湖湖面將集結5種水域遊憩舟船體驗，現場也將舉辦南島部落及永續環保手做體驗和南島海洋美食市集，歡迎民眾中秋連假期間，前往活水湖水域，體驗台東藍海日常的各種水域舟船體驗。