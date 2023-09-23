「我兒子很緣投…！」賴俊儒爸懇求不要解剖：挨那一刀很痛很痛

記者白珈陽、黃彥傑、莊智勝／屏東報導

屏東科技園區明揚國際公司（8420）廠房昨(22日)傍晚5時許傳出爆炸，導致前往救援的4名警消殉職。其中勇消賴俊儒(33歲)才剛新婚不久，原本計畫11月還要與英國籍的妻子度蜜月，不料人生卻因一場火警戛然而止。賴父接獲噩耗後悲痛地說，救災本來就是兒子的職責，發生這樣的是，也是「他的命」，不會怪任何人；但賴父懇求高雄市長陳其邁，請檢方不要解剖兒子的遺體，「他長得很緣投(帥氣)，採DNA就好，不要再讓他挨一刀……。」

▲勇消賴俊儒殉職，爸爸(中)懇求不要解剖。（圖／記者黃彥傑攝）

賴父感嘆這場大火來得太突然，當時兒子才剛進入火場，不料卻突然發生爆炸，來不及撤退就當場被炸死，留下父母、以及才剛登記新婚的妻子，「發生這種事就是命，我們不怨任何人，救災救難本來就是他的職責，我們以他為榮……。」賴母也哽咽，「難道這是天意？」

今上午高雄市長陳其邁前往慰問家屬時，擔任鼓山區公所技工的賴父頻頻請求陳其邁，希望他能請檢方不要解剖兒子的遺體，「他長得很緣投(帥氣)餒！有DNA就可以了，不要再解剖、不要再挨那一刀，很痛、很痛，拜託拜託、謝謝謝謝！」陳其邁聽後也輕拍賴父肩膀給予安慰。