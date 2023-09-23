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社會 社會焦點 保障人權

「10米死亡線」4勇消殉職地點曝！爆炸最嚴重...入口崩塌堵搜救

記者吳奕靖、蔡怡萍／屏東報導

屏東明揚國際科技公司高爾夫球工廠22日傍晚傳出爆炸，造成102人輕重傷、4名勇消不幸殉職，目前仍在持續搜救當中。而屏東縣消防局最新空拍畫面曝光，整片廠區幾乎燒到粉碎，消防局秘書鄭建德也說明4名殉職勇消發現地點，而該處就是「爆炸最嚴重的地方」。

▲▼屏東明揚國際科技公司工廠爆炸。（圖／屏東縣消防局提供）

▲屏東明揚國際科技公司工廠爆炸，大紅圈處（上）為3名殉職消防發現處，小紅圈（下）為最先救出的賴俊儒。（圖／屏東縣消防局提供，下同）

從最新空拍畫面可見，濃黑煙霧仍不斷竄出，整個廠區都遭猛烈爆炸波及，幾乎無一處完好，場面非常駭人，消防局秘書鄭建德指出，廠區分為4部分，昨日消防弟兄獲報到場，救援車輛沿第1廠區旁駛入，同仁從第2廠區入口進入疏散，但才深入10米，就突然發生爆炸、將入口炸崩，第一批進入的4名弟兄來不及逃出。

▲▼屏東明揚國際科技公司工廠爆炸。（圖／屏東縣消防局提供）

鄭建德表示，第一位被救出的賴俊儒較靠近2廠區入口處，但另外3名弟兄在右方更深入10米處，搜救較不易，因此在凌晨才被發現，但最後4名英勇弟兄都在任務中不幸殉職。

明揚國際科技公司工廠22日傍晚發生火警，屏東警消立刻前往現場救援，不料因廠內存有大量烷、天然氣等化學物品，警消進入不就就發生大爆炸，導致第一批入內搶救的4名勇消賴俊儒（33歲）、陳柏翰（32歲）、鍾吉垣（38歲）、施寶翔（37歲）殉職。

▲▼屏東明揚國際科技公司工廠爆炸。（圖／屏東縣消防局提供）

▲▼屏東明揚國際科技公司工廠爆炸。（圖／屏東縣消防局提供）

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