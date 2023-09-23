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社會 社會焦點 保障人權

勇消殉職！大隊長力挺現場指揮官　強忍英雄淚懇求：不要質疑專業

記者白珈陽、莊智勝／屏東報導

屏東科技園區明揚國際公司（8420）廠房昨(22日)傍晚5時許傳出爆炸，造成4名消防員殉職。由於第一時間傳出警消到場後先射水灌救、隨後即傳出爆炸，因此掀起外界質疑聲浪。對此，屏東縣消防局長許美雪今(23日)澄清，第一時間就知道內部有過氧化物等禁水物質，因此沒有射水；第一大隊大隊長陳奕也哽咽呼籲，請外界不要質疑初期指揮官陳小隊長的專業。

▲▼屏東工廠大火，第一大隊大隊長陳奕，呼籲外界不要質疑初期指揮官陳小隊長。（圖／記者白珈陽攝）

▲第一大隊大隊長陳奕，呼籲外界不要質疑初期指揮官陳小隊長的專業。（圖／記者白珈陽攝）

陳奕表示，廠商第一時間就有表示工廠內有存放過氧化物，當下弟兄就反應過來，這是一種禁水物質，因此並未射水灌救，而是收集乾粉滅火器入內勘查、準備撲滅火勢，但當時擔任初期指揮官的陳小隊長發現煙越來越大，察覺情況可能有異，因此下令要求全員撤退，不料內部弟兄收到命令還來不及出來，隨即就發生爆炸。

陳奕說，工廠火警救災上本來就會特別注意，這是全國消防員到現場後第一件會做的事情，「對不起，我必須幫陳小隊長說句良心話，我個人100%相信陳小隊長的專業，拜託大家、懇求大家，不用去質疑陳小隊長的專業，他不可能連這種細節都不去注意。」

接受聯訪期間，陳奕一度哽咽，「朝夕相處的好兄弟遇到這種事情，如果是我遇到的話，可能也會…，我可能也會……。」一度無法將話說完，陳奕隨後道歉，「我有一些情緒上的波動，同仁遇到這樣的事情，殉職者裡也有我的好朋友，這時候沒辦法把情緒表現出來，抱歉我失態。」

▲▼屏東工廠大火，第一大隊大隊長陳奕，呼籲外界不要質疑初期指揮官陳小隊長。（圖／記者白珈陽攝）

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