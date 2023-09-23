衝回火場「叫大家快逃」！明揚經理葬身火窟　父淚：公司要負責任

記者吳奕靖、黃彥傑、莊智勝／屏東報導

屏東科技園區明揚國際公司（8420）廠房昨(22日)傍晚5時許傳出爆炸，釀成6死、98傷、4失聯慘劇，截至今(23日)下午，火勢仍然持續悶燒，尚未完全撲滅。其中在該廠任職的一名林姓經理昨火警發生當下已經平安逃出，但發現火勢猛烈後，還盡責衝回工廠協助疏散、要大家快逃，不料因此葬身火窟。林父稍早受訪時哽咽呼籲，「人已經走了，公司還是要拿出誠意，在理賠方面要盡到責任。」

▲林爸爸說，兒子已經逃出來了，卻還是盡責衝回公司協助疏散同事，因此葬身火窟。（圖／翻攝畫面）

初步了解，屏東警方昨傍晚5時31分接獲報案，明揚國際科技公司工廠發生火警，立即派員前往現場灌救，不料因廠內存有大量烷、天然氣等化學物品，導致警消才剛入內就發生爆炸，第一批搶進火場的警消來不及撤退，當場遭炸傷、造成多人殉職，倉庫入口處也崩塌塞住。

而在該工廠任職的林姓經理昨天火警發生第一時間已經平安逃到戶外，但轉頭發現火勢開始失控，立即又掉頭折回工廠，呼籲其他同事快逃，不料隨後發生爆炸，林姓經理就此殞命、葬身火窟。

林爸爸接獲噩耗後悲痛萬分，表示兒子當完兵後就到明揚任職，原本是在母公司，後來才調到屏東廠當經理，已經任職10幾年了。林爸爸說，兒子很盡責，都已經逃出來了，還回頭跑進去叫大家快走；林父哽咽呼籲，「公司要拿出誠意，人已經走了，理賠方面還是要盡到責任。」稍早林姓經理的遺體送抵醫院，現場家屬忍不住相擁、痛哭失聲。

▼家屬見到林男遺體後相擁淚崩。（圖／記者黃彥傑攝）