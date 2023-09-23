快訊／Linbay好油停更　陳駿季：即使有不當批評也沒能力讓他關粉專

▲農業部代理部長陳駿季。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

臉書粉專「Lin bay好油」林裕紘經常以專業數據、犀利的見解，評論政府農業政策，近日針對超思、進口蛋問題頻砲轟農業部，不料卻遭人私訊恐嚇要對其家人不利，讓他因此宣布停更。對此，農業部代理部長陳駿季今（23日）表示，農業部絕對不會因為外界媒體對專案進口的質疑的批評，即使有不當批評，也不會、也沒有能力讓他粉專關閉。

行政院長陳建仁23日率相關部會首長到立法院專案報告有關登革熱防治相關事宜並備質詢。針對「Lin bay好油」因爆料收到恐嚇訊息以致停更，農業部的看法，陳駿季會前受訪表示，農業部絕對不會因為外界媒體對專案進口的質疑的批評，即使有不當批評，也不會、也沒有能力讓他的粉專關閉。

媒體追問，怎麼看別人以這樣的方式恐嚇該粉專經營者的家人？陳駿季說，他不知道訊息何來，但農業部是政府單位，相關施政作為可接受社會大眾公評，有誤解的地方就儘量澄清；整個專案進口，所有雞蛋蛋品釋出到市場時都符合有效期限、安全的，但執行過程中，在錯誤標示上，同仁有錯誤解讀部分，農業部也跟社會大眾道歉，而未來業者被裁罰時，農業部也會提出說明。

陳駿季強調，所有進口雞蛋還在畜產會倉庫，尚未賣出，是否符合標示不實要件，未來必要時會協助說明。