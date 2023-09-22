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農業部證實「更多蛋等著進來」　年底前每月進口160萬到180萬顆

▲▼新北市跨縣市稽查進口蛋。（圖／新北市政府提供）

▲農業部證實，預計到年底為止，每月進口160萬到180萬顆。（圖／新北市政府提供）

記者許敏溶／台北報導

進口蛋爭議持續延燒。針對媒體報導「還有更多蛋在海上等著進來」，農業部今（22日）指出，為維持基本的雞蛋安全庫存量，並因應秋冬可能出現禽流感疫情，專案進口規劃到年底，每個月大約進口160萬到180萬顆，並視國內產量狀況滾動調整進口量，9月目前已自來源國離港正在海運中，尚未入關共約96萬多顆，其中源自澳洲約佔2/3，泰國約1/3。

農業部進口蛋爭議風波未見停歇，除了進口液態雞蛋標示為台灣雞蛋引發食安疑慮，更有藍營民代質疑，專案進口蛋未全數到貨，「還有更多蛋在海上等著進來」，引發各界關注。

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農業部下午說明，為了維持基本的雞蛋安全庫存量，並因應秋冬可能出現的禽流感疫情，專案進口雞蛋須維持一定的數量。

農業部指出，為了維持最低水位的安全庫存，專案進口部分規劃到年底，每個月大約進口160萬到180萬顆，並視國內產量狀況滾動調整進口量。目前9月已自來源國離港正在海運中的雞蛋，尚未入關共約96萬多顆，其中源自澳洲約佔2/3，泰國約1/3，後續仍須經報關及檢疫等完備相關程序。

農業部表示，執行專案進口雞蛋搭配滾動安全庫存，是為了確保消費者糧食安全，同時不讓進口雞蛋打亂國內雞蛋供應的市場秩序，以保障蛋農生計，讓全民買得到蛋、吃的到蛋，以達到政策效益。

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農業部證實「更多蛋等著進來」　每月160-180萬顆

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