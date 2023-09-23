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Linbay好油罵進口蛋「全家被恐嚇」　宣布停更：請原諒我的懦弱

▲雞蛋。（圖／記者楊惠琪攝）

▲Linbay好油罵進口蛋「全家遭威脅」，22日突宣布停更關閉粉絲團。（圖／記者楊惠琪攝）

記者趙蔡州／綜合報導

農業粉絲團「Lin bay好油」林裕紘經常以專業數據、犀利的見解，評論政府農業政策，近日也因為超思、進口蛋問題頻繁砲轟農業部，不料因此遭人私訊恐嚇要對他家人不利，讓他因此宣布停更粉絲團。對此，台北市前議員、大安區立委參選人羅智強在臉書替林裕紘抱不平，「謝謝你為捍衛台灣食安的努力！」

▲▼罵政府惹到人？Linbay好油爆全家遭恐嚇：即日起停更。（圖／翻攝自臉書）

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▲Linbay好油宣布停更。（圖／翻攝自臉書）

「Lin bay好油」林裕紘22日晚間10點在臉書表示，他成立粉絲團評論政府，過往就收到許多批評跟抹黑，如今甚至收到了對他的妻子、家人及住所的安全威脅，讓他猶豫是否該繼續下去，「我很想繼續勇敢，但我是一個丈夫、也是一個父親，我不應該讓我的家人陷入危險之中」。

林裕紘也貼出，網友威脅他的訊息，可以看見貼文寫到，「林裕紘很會爆料X政府嘛，很囂張嘛，我知道你老婆叫XXX，你家住XXXXX，還有一個XXX，你最好小心老婆跟小孩的安全，我們走著瞧」。

他最後宣布，粉絲團即日起將不再更新，他也不會再上節目公開露面，請各位支持者原諒他的懦弱，「我需要一些時間整理我的思緒，需要一些時間來好好想想我的下一步，也謝謝過去大家的支持」。林裕紘發文後不久，「Lin bay好油」也無預警關閉，臉書再也搜尋不到。

▲▼罵政府惹到人？Linbay好油爆全家遭恐嚇：即日起停更。（圖／翻攝自臉書）

▲羅智強替林裕紘抱不平。（圖／翻攝自臉書）

林裕紘宣布停更消息後，羅智強隨即在臉書發文替他抱不平。羅智強說，「Lin bay好油」站在捍衛食安的最前線，不料招來朝廷側翼抹黑、打壓、出征以及對家人的恐嚇，最終無奈停更了。

羅智強感嘆，「什麼時候，我們的言論不再享有免於恐懼的自由，民進黨統治下的台灣民主，已經變成黑色笑話，『Lin bay好油』謝謝你為捍衛台灣食安的努力，祝福，加油！」

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