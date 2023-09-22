藍委憂萊豬「實質轉型」變國產豬　薛瑞元：目前沒有萊豬進口

▲薛瑞元（左起）、陳建仁、農業部代理部長陳駿季。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

農業部近日被爆指示代工的液蛋廠商「洗產地」，國民黨立委今（22日）質詢時，關切是否已有萊豬洗產地為「台灣豬」。衛福部長薛瑞元答詢時表示，會來討論公開的方式，但目前沒有萊豬進口。

行政院長陳建仁22日率相關部會首長，到立法院專案報告有關農業部辦理專案進口雞蛋相關事項並備質詢。國民黨立委賴士葆質詢時表示，衛福部被媒體批洗產地，而2000公噸美豬進口後，是否可能透過加工、「實質轉型」變成台灣豬？薛瑞元說，豬不是進口進來再屠宰，豬在國外就已經變成豬肉了。

賴士葆追問，為什麼市面上都沒有美豬？薛瑞元說，「你沒有看到當然就沒有嘛」，但是衛福部都有掌握流向，會再來看看採取什麼樣的方式公開流向。

藍委李貴敏則問薛瑞元，衛福部有無去查萊豬或雞蛋，有多少透過「實質轉型」漂白洗產地、變動有效日期？衛福部有無掌握？薛回應，「我們都沒有萊豬進口進來，到目前為止」，而雞蛋變成液蛋不算實質轉型，衛福部現在進行相關市場稽查，會查到年底，明年繼續查，目前數據還沒有蒐集回來，但據他目前所知，各縣市政府在查這些的時候，還沒有發現。