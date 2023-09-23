內政部警政署警政委員視導台東縣警察局

▲警政署警政委員到台東縣警察局召開「社區警政再出發及清源專案3.0工作」視導座談會 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

內政部警政署警政委員賈樂吉於22日到台東縣警察局召開「社區警政再出發及清源專案3.0工作」視導座談會，會中警政委員特別強調提升警民合作效能，透過以問題為導向的警政策略，從服務民眾出發，建構警民夥伴關係，鼓勵民眾提供社區潛在犯罪現況，並由警政機關提出偵防策略及查緝手段，共同解決犯罪問題，保護社區民眾安全。

台東縣警察局指出，由於整體治安環境及犯罪型態變化，犯罪集團常利用社區大樓、廠房工寮等處所作為從事不法的據點，以躲避警方查緝，為因應轄區犯罪型態的變化，警方持續規劃實施清源專案，透過友善通報網，即時反映情資，將隱身在社區大樓、廠房工寮等可疑處所全面查訪建檔，以掌握治安狀況、防制犯罪集團滲入。

為強化與社區連結效能，台東縣警察局持續推動「社區警政再出發工作」，執行四大策略「掌握社區動態，落實查訪工作」、「主動關懷社區，深耕警民互信」、「激發民眾參與，強化自衛能量」、「積極融入社區，營造警民和諧」，強化警勤區的經營，鼓勵員警深入社區，多參與社區所有權人會議及管理委員會議等活動，接觸村里長、地方仕紳、社團、社區管委會及宮廟等，平時多培養感情，建立互信，與社區民眾建立合作夥伴關係，並藉由走入社區接觸民眾，適時宣導「防詐」、「識詐」，強化防詐宣導能量，使民眾更認識詐騙新手法，廣布友善通報網，藉由民眾反映治安情資，及時發掘可疑徵候，剷除治安毒瘤，讓警民攜手共同維護社會治安。