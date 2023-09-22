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東北季風將至　台東縣政府搶修卑南溪水覆蓋防制揚塵

▲怪手至河床裸露地進行搶修覆蓋防制揚塵 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲怪手至河床裸露地進行搶修覆蓋防制揚塵 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著進入秋冬季節，首波東北季風即將到來，其強勁風勢容易造成台東縣卑南溪河床揚塵情形，影響台東地區空氣品質，日前卑南溪水覆蓋防塵措施在海葵颱風侵襲下，造成大面積沖毀，台東縣政府勘查評估後，於6日開始投入怪手進場搶修，修復期間呼籲民眾做好揚塵自我防護措施。

台東縣政府表示，依往年經驗，大水退去後裸露地將陸續浮現，大量細砂淤積河床，在進入秋冬季節東北季風好發期，較乾燥的強風吹襲下，卑南溪裸露河床易造成河川揚塵發生，為防範揚塵事件影響民眾空氣品質，環保局先行調派怪手至河床裸露地進行搶修，以期在東北季風影響擴大之前，盡速完成大面積水覆蓋措施，降低揚塵發生的可能性，以因應氣候變遷及其影響，落實執行SDG13氣候行動。

▲怪手至河床裸露地進行搶修覆蓋防制揚塵 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣環保局指出，卑南溪因近一個月受到杜蘇芮及海葵颱風強降雨侵襲，導致防制揚塵水覆蓋措施沖毀，環保局於5日派員前往中華大橋勘查，溪水仍處高水位，水流湍急，故先行規劃預定搶修施作區域，並於6日立即投入怪手進行搶修，先建立引水道，以利溪水引流至裸露地進行水覆蓋，再逐步修復土堤，恢復以往水覆蓋狀態，施作期間將隨時掌握氣象狀況，期許在中秋節前夕恢復中華大橋上下游水覆蓋面積至8成，以有效控制揚塵好發的情況，同時在修復期間，針對卑南溪鄰近市區道路等易受揚塵區域加強派車進行洗灑作業，以清除河床揚塵沉降的砂塵。

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