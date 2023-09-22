出席機車界後援會　賴清德：如哪吒踏風火輪進入總統府

▲賴清德出席「中華民國機車商業同業公會全國聯合會第七屆理事長暨理監事就職授證典禮」。（圖／賴清德競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（22日）受邀出席「中華民國機車商業同業公會全國聯合會第七屆理事長暨理監事就職授證典禮」，他表示，機車界的朋友應該為平時在做的工作感到光榮及驕傲，全國用機車當作通學通勤佔47.1%，滿足「行」的重要性，面對2050淨零轉型的目標，未來他當總統與大家站在一起，穩健、理性、有目標的提出計畫，讓大家與政府共同達成目標。

賴清德今日在立法委員羅致政、蘇巧慧、吳秉叡、林淑芬的陪同下，出席「中華民國機車商業同業公會全聯會第七屆理事長暨理監事就職授證典禮」，並親自為現場幹部逐一授證。

賴清德首先感謝機車界長期的支持，表示這次獲得機車全國聯合會的支持，將更加有信心，如同哪吒踏著風火輪進入總統府。他表示，機車是他過去讀書及上班時期所使用的交通工具，不論是平常使用機車，或是過去選國大、立委及市長，都承蒙台南機車界的大力幫忙，並表示自己是機車界的好朋友，未來會和大家繼續「賴來賴去」。

賴清德說，機車界的朋友應該為平時在做的工作感到光榮及驕傲，機車界對社會國家貢獻很大。他引述交通部調查指出，根據2022年民眾日常使用運具狀況調查，國人使用私人交通工具以機車為最大宗，佔了47.1%，如果沒有大家的幫忙，就有47.1%的人無法上班上課。機車界滿足國人的交通需求，這十分了不起。

賴清德也提出兩項目標，期盼與大家共同努力，第一，因應氣候變遷，全世界140多個國家及地區，2050年要達到淨零碳排，去年蘇貞昌院長也宣布台灣走向2050淨零轉型的路徑圖，所以2050淨零轉型的目標不會改變。未來他當選總統，將和大家站在一起，穩健、理性、有目標的提出計畫，達成目標的同時，生活也能不受影響。

賴清德說，第二，支持日前公民團體所提出的訴求，包含2030年行人交通意外死亡降低30%，以及2050年行人零死亡的目標，他表示自己將與社會各界合作，以這個為目標邁進。