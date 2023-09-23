10年29消防殉職　消防員促進會：請內政部即刻啓動調查

▲屏東工廠火勢擴大，警消停止救援。（圖／屏東縣消防局）



圖文／CTWANT

屏東市經建路的明揚國際公司，22日傍晚近6點傳出化學物質發生爆炸，盤點近10年來警消灌救時發生過的大型死傷案例，近30名消防人員因公殉職，現實中「火神的眼淚」悲劇持續上演。對此，消防員促進會也悲痛發聲，要求內政部即刻啓動調查。

針對這起火警意外，消防員工作促進會在「搶救消防員」悲痛發聲，表示這起屏東消防員工廠火災殉職，請內政部依法召開災害事故調查會程序！此案已符合內政部召開災害事故調查會要件，本會已發文請內政部依法立刻啟動調查程序。

回顧過去近10年來，有近30名消防人員在打火時造成殉職，像是2013年2月12日的五股冷凍工廠火警，當時因為氨氣外洩，消防人員雖然在半小時內控制住火勢，但是其中一名隊員黃育隆在過程中不小心踩空、從20公尺高處摔下，經搶救4小時仍因顱內嚴重出血殉職。

2013年7月6日，新北市泰山區家具工廠大火，當時鐵皮倉庫內突然「閃燃」，造成兩名深入火場的消防員陳奕睿、彭祥億被倒塌鋼架重壓和隊員失去聯繫，等到火勢撲滅時，兩人早已嚴重炭化殉職，容貌甚至難以辨識。同一年的11月15日，新北市政府消防局義消吳宗鴻，為了搜救遭瘋狗浪捲走的釣客，慘被翻覆的救生艇擊中昏迷，溺水不治。

除此之外，2014年3月27日，北市仁愛路2段地下1樓發生火警，台北市消防局分隊長方俊弘深入火場進行搜救時因為爆燃因公殉職。同年6月27日，新北市中和區華新街華夏之星社區地下停車場火警，南勢消防分隊隊員張哲偉搜尋起火點時，疑因吸入大量有毒濃煙窒息昏迷，送醫搶救3個半小時仍宣告不治。

同樣在7月31日深夜，高雄前鎮區、苓雅區因地下管線氣體外洩，連續發生多起石化氣爆炸事故，共造成5名消防員，林基澤、劉耀文、黃國棟、王中、莊政潔，及兩名義消黃尚強、陶廷舟罹難，另外有22名警義消輕重傷。其中林基澤為時任高雄市政府消防局主任秘書，為台灣消防史上殉職層級最高的消防人員。

2015年1月20日凌晨，桃園市新屋保齡球館因變電箱爆炸起火，桃園市消防局派出84人前往搶救，卻因現場發生閃燃造成6名消防人員，陳鳳翔、陳彥茗、蔡長融、張桂彰、曾重仁、謝君傑來不及逃生罹難。

2017年10月28日中午12點多，新竹湖口昇陽光電廠工廠火警，警消在佈水線時，年僅21歲的消防員林永軒卻突然倒地，被發現時已無呼吸心跳，送醫搶救後宣告不治。

2018年4月28日，桃園市平鎮區敬鵬工業平鎮分廠在晚間9點多發生大火，桃園市政府消防局動員40輛消防車、2輛救護車，共107人前往救災。直至晚間11點左右，一組警消共7人失去聯繫，唯獨第一位被救出的隊員有生命跡象，其餘3人包括李翰霖、林伯庭和游博瑜被尋獲時皆無生命跡象；另外3名消防人員林尉熙、游曜陽和余佳昇，則是在送醫後宣告不治，這起事故共造成6名消防人員殉職。

2019年10月3日，台中大雅區群峪免洗餐具物流中心和台灣百慕達紙器廠發生火警，西屯消防分隊隊員謝志雄及張哲嘉進入火場勘查火源，卻因火勢蔓延與小隊長失去聯繫，被發現時遺體已嚴重碳化殉職。

2021年6月30日，彰化市喬友大樓防疫旅館發生火警，旅館老闆卻打開多個樓層的防火門，造成火勢向上竄燒，當時消防員陳志帆正在9樓尋找房間等待救援，加上躲進無對外窗的房間，最終因氧氣瓶耗盡，吸入過多一氧化碳中毒身亡。

來到2023年，2月26日，恆春公墓火警，屏東縣消防局第四大隊消防員蕭翰隆在支援勤務時，不幸被6噸重水箱車輾壓，家屬最後不捨他繼續受苦，於當晚忍痛放棄急救，而在9月22日傍晚，屏東工廠爆炸大火、建物坍塌，消防人員到場救援時，再次發生爆炸，造成一名消防員施寶翔不幸殉職，另還有10名消防員輕重傷、3名消防員受困。

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