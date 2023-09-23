屏東爆炸99傷「4勇消殉職」　林右昌南下坐鎮慰問家屬

記者柯沛辰／綜合報導

屏東科技產業員區內工廠大火，造成99人受傷、4名消防員殉職。為此，內政部長林右昌取消23日公開行程，凌晨南下屏東掌握災情，除了關心受傷人員及民眾，也前往殯儀館慰問殉職消防員的家屬。

林右昌凌晨0點到場後表示，總統蔡英文和行政院長陳建仁很重視災害現場狀況，所以特別指示他和衛福部次長王必勝南下來協助屏東縣政府處理救災。稍早他聽取屏東縣消防局、縣長周春米說明，目前有4名消防員殉職，還有6名廠區員工受困火場。

林右昌指出，現場火勢跟溫度還是非常高，在高雄、屏東消防人員努力下，也出動消防機器人灑水降溫，試圖拉開、區隔火線，目前火勢已得到控制，並未再向外擴散，但後續相關工作，必須等到溫度下降，才能進一步搜尋失聯者。

林右昌說明，現場陸續還有爆炸發生，因為起火現場是製作高爾夫球的廠房，有2萬平方公尺，內部有相當多的易燃品，所以消防員無法靠得太近，所幸火勢沒有再蔓延，中央將全力支援縣府後續的救援工作，王必勝也已在高雄協助醫院調度，並分配傷患，讓大家得到最好的照顧。

災害事故調查部分，林右昌說，他已經指示政務次長吳容輝23日下午3點半召開調查會議，並啟動相關調查程序，透過專家會議來釐清火警發生原因。

之後，林右昌、周春米前往心燈生命禮儀館，慰問殉職消防員的家屬。

▼內政部長林右昌、消防署署長蕭煥章以及屏東縣長周春米慰問罹難的消防弟兄家屬。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

屏東縣消防局22日傍晚5點31分接獲報案，得知明揚國際科技公司位在經建路的鐵皮廠房發生火警，立即出動各式消防車輛34車、66人前往搶救。高雄市消防局也派出6車12人前往支援。

目前包含廠區員工、消防員在內，共有100人被送往各醫院搶救，包括4名消防員殉職、3名消防員重傷搶救中。此外，目前仍有6名員工受困火場待援。

當天深夜10點多，科技廠又發生爆炸，現場陷入全面燃燒，火勢十分猛烈，救難人員只能將封鎖線再一次外移，搜救難度再增加。然而，火勢持續延燒至二廠，最終救難人員只能停止救援工作、全面撤退。