屏東工廠爆炸　消防員4殉職2插管1斷肢！凌晨仍有6員工失聯

記者趙蔡州／綜合報導

屏東科技園區一間高爾夫球工廠22日發生火警，由於現場存有大量烷、天然氣等化學物品，導致現場不斷發生爆炸情況，目前已造成99人輕重傷、4名消防員不幸殉職，仍有6位民眾失聯。死者家屬晚間到醫院認屍，請求院方比對DNA進一步確認。

屏東工廠起火爆炸後，屏東警消立刻出動大量人車搶救，不料第一批人員剛進入射水，下一秒立刻發生爆炸，導致消防員出現死傷。根據屏東縣政府公布名單指出，第一批消防員包含屏東分隊4人、屏二分隊7人共11人。

▲屏東縣政府公布消防員死傷名單，紅色失聯者於23日凌晨1時許找到，均不幸殉職。（圖／屏東縣政府）

傷勢部分，屏東分隊為一名王姓小隊長手臉燒燙傷、一名楊姓隊員手指有開放性傷口、一名郭姓隊員手部燒燙傷、一名盧姓隊員則是左前臂斷肢。

屏二分隊則是一名陳姓小隊長燒燙傷身體不適，兩名林姓隊員插管治療，一名賴姓隊員重傷送醫不治。另外陳姓、鍾姓與施姓3名隊員在爆炸後失聯，直到23日凌晨1點才被救出，均不幸殉職。

屏東縣消防局長許美雪表示，現場之所以會發生爆炸，原因是建物內部有烷、天然氣，消防員射水後才瞬間爆炸，導致內部建物東西倒塌並壓住部分人員，最初爆炸原因仍不得而知，現在以救人為優先。

▲截至23日凌晨1點，事故已造成99人受傷、4人死亡，仍有6人失聯。（圖／記者吳世龍攝）

殉職的賴姓隊員後續被送到寶建醫院，他的爸爸趕到醫院尋人，一度崩潰痛哭失聲、腿軟需要他人攙扶才能走路，由於遺體的臉部因爆炸難以辨識，爸爸不敢貿然相認，要求院方比對DNA做進一步確認。

屏東縣消防局表示，事故截至23日凌晨1點，已知有99人受傷、4人死亡（死者均是消防員），目前仍有6位民眾失聯，警消仍在現場持續搜救中。