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下台無助解決進口蛋問題　楊曜聰痛批執政當局「斃仲救清」

下台無助解決進口蛋問題　楊曜聰痛批執政當局「斃仲救清」

▲有好的產蛋環境才有衛生又健康的本土雞蛋，因此楊曜聰認為台灣蛋農的權益，不該在這波議題討論中缺席。（圖／楊曜聰競辦提供）

圖文／CTWANT

農業部進口雞蛋的問題，從一人公司「超思」開始引爆之後，就不斷的衍生出有效期限的標示和蛋流向不明等問題，民怨開始如雪球般的越滾越大，農業部部長陳吉仲本來堅不道歉，後似為了平息民怨終於請辭，成為最短命的農業部長，不過請辭真的就能夠平息進口蛋的風波嗎？做為產蛋大縣，彰化縣第二選區立法委員參選人楊曜聰認為，這作法只是在「斃仲救清」，為民進黨總統賴清德的選情畫下停損點，對本土蛋農而言，保障在哪裡？

根據彰化縣府統計，全彰化縣共有800多處蛋雞場、飼養量約2000萬隻，號稱「全台灣最會下蛋的縣」。全台每2顆雞蛋，就有1顆來自彰化縣，全縣26鄉鎮市都有蛋雞場，主要集中在南彰化的芳苑、二林、竹塘、埤頭等鄉鎮，大者一場10萬隻以上，小則1萬多隻。進口蛋政策混亂不透明，除了消費者食安危機，在第一線的本土蛋農也深受其害。

國民黨立委提名參選的素人牙醫師楊曜聰，畢業於中山牙醫系，具有博士學位，還是救國團彰化縣團委會主委，形象清新。他以醫師的角度看問題，堅持民眾所食用的蛋一定要是健康的蛋，除來路不明的液蛋不該流入市面外，正本清源應該要更重視台灣本土蛋。他表示，一旦自己進入立法院，將會為蛋農請命，保障蛋農的權益，生產出更大量且健康的雞蛋供國人食用。

事實上，楊曜聰長期關心在地農民，今年4月彰化縣的高麗菜因盛產而價跌，在中盤商減少收購下，許多農民望著滿園賣不出去的高麗菜哀嘆。暖醫楊曜聰特別買下1500顆滯銷的高麗菜，讓民眾憑發票兌換高麗菜，每人限換2顆。

「這麼青翠甜美的高麗菜，怎麼忍心放任耕鋤，讓農民血本無歸。」楊曜聰指出，農民靠天吃飯，天災造成農產歉收，天氣好農產盛產又造成價格大跌，他看到農民在路邊賣兩大車的高麗菜時，就決定全部買下來跟鄉親分享，民眾拿來兌換高麗菜的發票則全部捐給慈愛教養院。而原本愁容滿面的農民，看到堆得像小山高的高麗菜終於找到歸宿，也露出了久違的笑容。

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