屏東爆炸惡火「103人傷亡」！6員工失聯搜救中　4消防員殉職

▲屏東科技園區惡火持續延燒，受困失聯的3名消防員已找到，遺憾的是3人都已殉職。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者吳世龍、柯振中／屏東報導

屏東科技園區惡火持續延燒，截至23日凌晨為止，死傷人數已經高達100人，其中包含8名消防人員、92名員工。根據最新消息，搜救人員找到了失聯的3名消防人員，遺憾的是3人全數殉職，在此次惡火殉職的消防員總共為4人，目前仍有6名員工失聯，搜救工作仍在進行當中。

屏東科技園區惡火22日傍晚5點左右開始燃燒，消防人員進入搶救時，卻又發生爆炸，導致廠區內部坍塌，壓住了多名消防員、員工。

搜救人員持續搶救，晚間7點左右救出了一名消防員，不過因為傷勢嚴重，送醫搶救仍不幸殉職，且廠區內仍有數名消防同仁受困。

▲▼屏東工廠爆炸起火，火勢持續延燒，甚至到深夜還有爆炸聲傳出。（圖／記者吳世龍攝）



深夜10點廠區再度爆炸、火勢全面燃燒，甚至延燒到二廠，搜救人員迫於無奈，只能擴大封鎖線，同時暫時全面撤退、停止救援任務。

後來救援工作仍繼續進行，搜救人員23日凌晨進入廠區，找到了救火失聯的3名消防員，遺憾的是3人因為傷勢過重全數殉職，遺體已送往殯儀館，此次惡火當中殉職的消防人員總共為4人。

截至23日凌晨0點49分，目前火警造成的傷亡共有103人，包含11名消防員、92名員工，現場還有6名員工（原先為7人，其中1人自行就醫）受困，搜救仍在持續當中。