屏東爆炸廠都是過氧化物　「火災應變3步驟」濕毛巾遮口鼻是錯的

▲屏東發生嚴重工廠大火，傳出是工廠內有許多禁水性化學物質，因此消防灑水後反而造成火勢。（圖／屏東消防局提供）



圖文／CTWANT

屏東市22日晚間在科技園區傳出，一間專營高爾夫球的明揚國際的工廠，傳出大火的狀況，現場甚至傳出兩度爆炸，造成不少民眾與消防員受傷，傳出工廠內堆有大量過氧化物，屬於禁水性材質，也讓警消灌水後反而造成更大的火勢。而火警發生時，應變3步驟也很重要，甚至不要躲浴室、用濕毛巾摀住口鼻都是不對的。

屏東高爾夫球工廠傳出火警，現場更是發生兩度爆炸的狀況，疑似因化學藥劑外洩，導致現場火勢猛烈甚至悶燒爆炸，如今傳出工廠內因有大量過氧化物，禁水性材質也讓警消灑水灌救後，反而助長了火勢，消防局出動大量傷患機制，將傷者送到高屏各大醫院，另外出動34車66人的消防員。

而面對火災，新竹市消防局也教導民眾應變三步驟，示警（大叫：「發生火災了！」）→應變（小火快跑、濃煙關門）→安全後打119報案。火災發生時切忌躲進浴室，台灣環境潮濕，浴室門多為塑膠門且有通風口，遇火災時之高熱會熔化，高溫的煙熱仍會侵入浴室內。濕毛巾摀口鼻對於火場應變亦無實際效益，反而會讓人從原本相對安全的環境，移動至危險的環境（浴室或充滿煙熱的環境），因此受傷或罹難。

▲屏東大火火勢劇烈，不少民眾與消防都受傷送醫。（圖／屏東消防局提供）



如果火警發現太晚，微開門縫察看，門外已經有濃煙時，所在房屋非木屋或鐵皮屋(木屋或鐵皮屋不能就地避難，必須及早逃出)，房間的牆壁、地板為耐燃或不燃材質，且房間門為實心門(但塑膠門、玻璃門及有孔洞的門無法擋煙熱)時，請關門就地避難，關門後再開窗呼救。房間裡平時應準備封箱膠帶，關門後可用膠帶將上方及側邊門縫貼緊，門的下方門縫可用隨手可得之毛巾或衣物床單等塞住，防止煙再飄進來。如房間內有大樓中央空調使用的通風口，亦應一併擋住，以防濃煙侵入。

切忌在危險環境下打119報案，因為人在緊張時有時報案資訊會講不清楚，由消防局派遣員使用一問一答的方式引導相關報案資訊都需要時間，故必須在相對安全的環境下打119報案才是正確的。打119報警，勿心慌，要詳細說明火警發生之地址、處所、建築物狀況等，以便適切派遣消防車輛前往救災。

如火警發現太慢，所在的房間又不能就地避難，則需使用「低姿勢、沿牆壁、找出口、向下逃、隨手關門」之要領，盡速逃躲並用至鄰近的相對安全空間避難或離開建築物。

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