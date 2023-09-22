屏東工廠爆炸74人送醫！生產高爾夫球　關鍵添加物「遇水秒變炸彈」

▲屏東科技園區一間工廠22日發生起火爆炸，現場宛如戰場。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者陳崑福 、趙蔡州／屏東報導

屏東科技園區22日發生嚴重火警，一間科技公司工廠倉庫起火、化學藥劑外洩，現場不斷傳出爆炸聲及惡臭，造成至少74人受傷送醫，甚至有5名消防員受傷，其中1人因此殉職。

據悉，這次起火的建築是一間生產高爾夫球設備的工廠倉庫，高爾夫球心是由合成橡膠和關鍵添加物混合製成，其內部橡膠含量高於99%，有些關鍵添加物會與水產生強烈反應，甚至發生爆炸，這次火警才不斷傳出爆炸。