明揚惡火燒出「我國企業災害應變知識僅34分」　專家：沒過就悲劇

記者黃翊婷／綜合報導

屏東科技園區明揚國際公司22日傍晚發生大火，造成102人輕重傷、3名勇消不幸殉職。火災原因調查專家林金宏今日（23日）一早在臉書發文表示，屏東工廠爆炸一事讓他睡不著覺，先前對國內幾十家企業授課，出了一份考題測試基本災害應變知識，大家自評成績為64分，實際得分卻只有34分，課後也沒有企業來詢問該如何改善，「這就是我們現在安全管理常見的生態，得過且過。但萬一過不了，就是悲劇。」

▲工廠爆炸瞬間畫面。（圖／翻攝自嘉義市義消總隊副總幹事鄭榮貴臉書）

林金宏在臉書發文中表示，得知屏東工廠爆炸一事造成3名消防員殉職、許多民眾輕重傷，讓他內心十分沉重到睡不著覺，也讓他想起2015年前往香港Fire Asia演講高雄氣爆時，曾提及「Plan before, better than pray afterward.（事前計劃，勝於事後祈禱）」，但這麼多年過去了，「我們真的做好PLAN了嗎？」

林金宏接著說道，前幾天對國內幾十家企業授課，出了一份考題測試基本災害應變知識，大家自評成績為64分，實際得分只有34分，課後也沒有企業來詢問該如何改善，「這就是我們現在安全管理常見的生態，得過且過。但萬一過不了，就是悲劇。」他認為這是很沉重的問題，很多工廠及企業只有表面重視安全，本質卻不重視安全，「尤其現在大家都在推動ESG，重點都放在節能減碳的E，至於跟安全最有關的G（公司治理），在勞工安全部份還有部分揭露，消防安全則著墨甚少，有些ESG報告跟消防有關的部分幾乎是看不到蹤影。」

▼▲工廠大火燒了一夜，今早仍然可以看到黑煙籠罩天空的可怕畫面。（圖／記者白珈揚攝、黃彥傑翻攝）

林金宏表示，他先前授課時提到美國太平洋瓦電（PG&E）， 雖然ESG績效良好，卻因為人為疏失、管理不善，造成加州野火肆虐，火災倖存者提出高達300億美元的賠款，公司則在2019年1月正式聲請破產，「沒有重視消防安全，E做得再好，公司一樣倒閉。消防安全絕對是企業永續經營必須重視的環節，政府在ESG的推動上，是否應該增加一些力道在消防安全上。」

林金宏感嘆，令人遺憾的是，重大人命傷亡的火災發生之後，多數企業（工廠）並不會因此倒閉，老闆依舊安居樂業，罹難者的家庭卻從此破碎，「這些不重視安全，不願事前做好PLAN的企業（工廠）老闆，你晚上真的能安心睡的著覺嗎？真的衷心期盼，Plan before, better than pray afterward.（事前計劃，勝於事後祈禱），這樣的願景能早日到來。」