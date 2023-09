明揚惡火燒出「我國企業災害應變知識僅34分」　專家：沒過就悲劇

記者黃翊婷/綜合報導

屏東科技園區明揚國際公司22日傍晚發生大火,造成102人輕重傷、3名勇消不幸殉職。火災原因調查專家林金宏今日(23日)一早在臉書發文表示,屏東工廠爆炸一事讓他睡不著覺,先前對國內幾十家企業授課,出了一份考題測試基本災害應變知識,大家自評成績為64分,實際得分卻只有34分,課後也沒有企業來詢問該如何改善,「這就是我們現在安全管理常見的生態,得過且過。但萬一過不了,就是悲劇。」

▲工廠爆炸瞬間畫面。(圖/翻攝自嘉義市義消總隊副總幹事鄭榮貴臉書)

林金宏在臉書發文中表示,得知屏東工廠爆炸一事造成3名消防員殉職、許多民眾輕重傷,讓他內心十分沉重到睡不著覺,也讓他想起2015年前往香港Fire Asia演講高雄氣爆時,曾提及「Plan before, better than pray afterward.(事前計劃,勝於事後祈禱)」,但這麼多年過去了,「我們真的做好PLAN了嗎?」

林金宏接著說道,前幾天對國內幾十家企業授課,出了一份考題測試基本災害應變知識,大家自評成績為64分,實際得分只有34分,課後也沒有企業來詢問該如何改善,「這就是我們現在安全管理常見的生態,得過且過。但萬一過不了,就是悲劇。」他認為這是很沉重的問題,很多工廠及企業只有表面重視安全,本質卻不重視安全,「尤其現在大家都在推動ESG,重點都放在節能減碳的E,至於跟安全最有關的G(公司治理),在勞工安全部份還有部分揭露,消防安全則著墨甚少,有些ESG報告跟消防有關的部分幾乎是看不到蹤影。」

▼▲工廠大火燒了一夜,今早仍然可以看到黑煙籠罩天空的可怕畫面。(圖/記者白珈揚攝、黃彥傑翻攝)

林金宏表示,他先前授課時提到美國太平洋瓦電(PG&E), 雖然ESG績效良好,卻因為人為疏失、管理不善,造成加州野火肆虐,火災倖存者提出高達300億美元的賠款,公司則在2019年1月正式聲請破產,「沒有重視消防安全,E做得再好,公司一樣倒閉。消防安全絕對是企業永續經營必須重視的環節,政府在ESG的推動上,是否應該增加一些力道在消防安全上。」

林金宏感嘆,令人遺憾的是,重大人命傷亡的火災發生之後,多數企業(工廠)並不會因此倒閉,老闆依舊安居樂業,罹難者的家庭卻從此破碎,「這些不重視安全,不願事前做好PLAN的企業(工廠)老闆,你晚上真的能安心睡的著覺嗎?真的衷心期盼,Plan before, better than pray afterward.(事前計劃,勝於事後祈禱),這樣的願景能早日到來。」