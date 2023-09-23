屏東勇消陳柏翰殉職！基隆市消防局PO文悼：開朗樂觀的190大男孩

記者白珈陽、黃彥傑、莊智勝／屏東報導

屏東明揚國際科技公司（8420）工廠22日傍晚傳出爆炸，造成102人輕重傷、4名勇消不幸殉職，截至今晨仍有6人失聯(含1警消)，目前工廠火勢仍未撲滅。今(23日)臉書粉專「基隆市消防局-角落消火伴」也PO文悼念殉職勇消陳柏翰，哀痛表示「個性開朗樂觀的190(cm)大男孩，是同仁眼裡的開心果，謝謝祢，曾經陪伴過我們。」

▲屏東工廠大火，殉職勇消陳柏翰。（圖／翻攝臉書粉專「基隆市消防局-角落消火伴」）

初步了解，屏東警方昨傍晚5時31分接獲報案，明揚國際科技公司工廠發生火警，立即派員前往現場灌救，不料因廠內存有大量烷、天然氣等化學物品，導致警消一射水就發生爆炸，第一批搶進火場的警消當場遭炸傷，倉庫入口處也崩塌塞住。

當下站在最前線的勇消賴俊儒遭強烈的爆炸衝擊波噴飛，全身嚴重受傷，經送醫搶救後宣告不治。另外3名勇消陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔在爆炸後一度失聯，由於現場火勢猛烈、爆炸聲不斷，場面相當混亂，3人直到凌晨1時許才被同袍發現遺體，但由於屍身遭火噬，後續只能透過採取DNA比對身分。

今早臉書粉專「基隆市消防局-角落消火伴」PO文悼念殉職勇消陳柏翰，「柏翰，任務結束了！長夜漫漫，最終還是得到令人悲痛的訊息！0922屏東工廠惡火，造成4名消防員殉職，其中一名殉職消防員陳柏翰，曾任本局信二消防分隊隊員，個性開朗樂觀的190大男孩，是同仁眼裡的開心果，謝謝祢，曾經陪伴過我們。#任務結束了柏翰#請祢一路好走。」

同袍也湧入留言哀悼，「調回去那麼多年了，卻在新聞聽到你的消息，小蝦一路好走」、「元旦學長一路順風⋯你是永遠的英雄！」「小蝦學長，一路好走」、「難過……任務完成，弟兄辛苦了！」

▼明揚火場今早開挖搜救，失聯員工家屬在外等候。（圖／記者黃彥傑攝）