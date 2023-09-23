屏東工廠大火！殉職勇消陳柏翰媽媽趕赴殯儀館　全身癱軟趴桌啜泣

▲殉職勇消陳柏翰媽媽（粉紅帽子者）前往殯儀館，全身癱軟需要旁人攙扶。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、莊智勝／屏東報導

屏東明揚國際科技公司（8420）工廠22日傍晚傳出爆炸，造成102人輕重傷、多名勇消不幸殉職，截至今晨仍有6人失聯(含1警消)，目前工廠火勢仍未撲滅。昨傍晚第一時間前往現場搶救的消防員賴俊儒遭爆炸威力噴飛，送醫宣告不治；而消防員陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔一度失聯，直到今(23日)凌晨1點左右才發現遺體，但由於遭到大火燒毀，只能採用DNA比對身分。陳柏翰媽媽今晨前往屏東心燈殯儀館，雙腳癱軟需要旁人攙扶，一度難過地趴在桌上。

初步了解，屏東警方昨傍晚5時31分接獲報案，明揚國際科技公司工廠發生火警，立即派員前往現場灌救，不料因廠內存有大量烷、天然氣等化學物品，導致警消一射水就發生爆炸，第一批搶進火場的警消當場遭炸傷，倉庫入口處也崩塌塞住。

▲截至今晨工廠火勢仍未撲滅，現場焦黑濃煙竄天。（圖／記者吳世龍攝）

當下站在最前線的勇消賴俊儒遭強烈的爆炸衝擊波噴飛，全身嚴重受傷，經送醫搶救後宣告不治；由於賴俊儒的遺體毀損嚴重、面目難辨，再加上第一時間其身穿同袍施寶翔的外套，一度被誤認為施姓勇消，直到施男家屬到場認屍驚覺身形不對，再加上事後於遺體衣物中發現染血的名條，才確認死者應為賴俊儒。

而另外在第一時間搶入火場的另外3名勇消陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔在爆炸後一度失聯，由於現場火勢猛烈、爆炸聲不斷，場面相當混亂，3人直到凌晨1時許才被同袍發現遺體，但由於屍身遭火噬，後續只能透過採取DNA比對身分。

今清晨工廠火勢仍未撲滅，陳柏翰媽媽接獲噩耗後趕往屏東心燈殯儀館，難過到全身發軟、需要旁人攙扶，在緩緩走進休息室後，當場難過地趴在桌上啜泣。

▼殉職勇消陳柏翰媽媽趴在休息室桌上啜泣。（圖／記者黃彥傑翻攝）