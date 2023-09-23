「消防殺手」閃燃溫度破500度　消防員曝5恐怖狀況：見1徵兆快逃

記者黃翊婷／綜合報導

明揚國際科技公司（8420）屏東廠22日傍晚5點多發生爆炸，造成102人死傷，爆炸原因目前仍有待調查。資深消防員「Chiu桑」曾製作影片說明，什麼是閃燃、滾燃、複燃、爆燃、爆轟；其中閃燃可能高達500度，甚至在1至2秒內可燃物質就會令全場起火，而閃燃之前會先出現「天使之舞」，若見到這個狀況，迅速逃出是唯一的保命機會。

▲工廠大火燒了一整晚。（圖／記者黃彥傑翻攝）

明揚屏東廠大火造成102人死傷，目前仍有6人失聯待救。由於工廠內存有大量烷、天然氣等化學物品，事故發生之後，現場不斷出現爆炸情況，第一批消防員（共11人）一踏入火場射水就發生爆炸。倖存的消防員回憶，當時他們剛踩進火場，就瞬間發生爆炸，倉庫入口處也崩塌塞住，僅剩下一個空隙，他拚命爬出去才保住一命。

消防員救災現場危機重重，彰化縣消防局第四大隊埤頭分隊的消防員「Chiu桑」經常在YouTube頻道分享消防知識，他曾製作影片解釋何謂閃燃、滾燃、複燃、爆燃、爆轟，滾燃又稱為「天使之舞」，是閃燃的前兆，若沒有立即做出適當處理，煙層夾帶高熱開始往下擴散，會把天使之舞覆蓋，這時候會看不到火焰，但其實火焰仍在煙層中燃燒。

「Chiu桑」說明，煙層與無煙地方的界線稱為中性帶，中性帶會隨著煙層增多而下降，直到接觸地面、包覆所有物品，此時如果現場溫度達到發火溫度，所有物品就會同時起火，原本沒被燒到的地方也會開始燃燒，這就是閃燃可怕的地方，但閃燃並不會產生衝擊波。

▲工廠火勢直到今日上午仍未撲滅。（圖／記者吳世龍攝）

「Chiu桑」提到，爆燃跟複燃可以當成一樣的原理，只是爆燃可以歸類為爆炸現象，但如果爆炸速度大於音速，就稱為爆轟，造成《火神的眼淚》劇中角色林義陽殉職的恐怖現象就是爆燃，因為射水破窗之後，外面的空氣往內推進，與裡面的可燃物混合，加速燃燒形成爆燃。

此外，由消防員成立的臉書粉專「阿任的想像天地」，也曾發文討論「消防員殺手」閃燃有多致命，閃燃英文為「Flash Over」，是指在起火的密閉空間裡面，大量可燃物質密閉燃燒時的溫度，可以高達500度，甚至在1至2秒內可燃物質就會令全場起火，即使是專業消防衣也難以阻擋，人在這種環境下幾乎不可能生存，「迅速逃出才是唯一的機會」。