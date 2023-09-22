張志軍：兩岸學者要「積極奔走」　動員促統民意力量

▲海協會會長張志軍。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸第六屆「國家統一與民族復興」研討會22日在湖北武漢舉行。海峽兩岸關係協會（海協會）會長張志軍在致詞時表示，兩岸關係處於關鍵時刻，面臨重要抉擇，「台獨」意味著戰爭，搞分裂就不會有和平，兩岸專家學者要「積極奔走」，影響、動員、匯聚起熱愛和平、謀求發展、促進統一的民意力量。

根據中新社報導，張志軍提到，隨著以中國式現代化推進中華民族偉大復興的畫卷徐徐展開，大陸發展正釋放出巨大潛力，廣大台胞要堅定信心，積極參與。

張志軍更進一步指出，希望兩岸專家學者能發揮專業優勢，講清大陸發展進步大勢，引導台胞深刻認識到「國家好、民族好、兩岸同胞才會好」的大道至理，團結更多台胞參與到中國式現代化的進程中，並從中獲得更大發展。

華中師範大學黨委書記夏立新也出席了活動，他說，全面推進中國式現代化建設離不開廣大台胞的共同參與，深入推進兩岸融合發展是新時代黨解決台灣問題的總體方略的重要組成部分，是推進祖國和平統一過程的內在要求，也是廣大台胞參與中國式現代化建設的現實路徑。

兩岸統合學會執行長鄭旗生則說，雖然兩岸各自發展的經濟模式不同，但循序融合已不可逆轉，從過去到現在，再至將來，台商台企對於協助大陸整體經濟發展，尤其是高科技領域的發展有其獨到之處。

鄭旗生還呼籲，大陸方面應以「以通」「以惠」「以情」促融，落實對台大政方針政策及最新涉台文件，兩岸民生可相輔相成、互為依托。