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大陸 大陸焦點 特派現場

「台獨與和平水火不容」　張志軍：兩岸心聲和平發展、交流合作

▲▼ 「2023豫台經貿洽談會」今（25）日在大陸河南舉行 。（圖／記者任以芳攝）

▲「2023豫台經貿洽談會」25日在大陸河南新鄉舉行 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／河南報導

「2023豫台經貿洽談會」今（25）日在大陸河南舉行，兩岸台商、協會等代表共300多人參與，本次主題圍繞兩岸智能裝備交流合作。談及近期兩岸時局，大陸海協會會長張志軍致詞時，點出關鍵原因就是「台獨」，與和平水火不容，只會嚴重威脅台海和平，傷害台灣民眾和企業的切身利益。他強調，要和平，要發展，要交流，要合作，是兩岸同胞的共同心聲。

「2023豫台經貿洽談會暨兩岸智能裝備製造中原論壇」今天在河南新鄉舉行，出席嘉賓河南省長王凱、兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平，兩岸企業家峰會台灣方面理事長陳瑞隆（視訊致詞）、台灣全國商總理事長許舒博、全國台企聯會長李政宏、海協會會長張志軍。

談到大陸疫情後經濟情勢，大陸前國台辦主任、現任海協會會長張志軍致詞指出，大陸經濟運行總體回升向好，供需兩端持續恢復，經濟結構不斷優化。上半年，基礎設施製造業和高技術產業投資分別增長7.2%、6%和12.5%。其中，裝備製造業增加值增長6.5%，對全部規模以上工業增長的貢獻率達到53.9%，未來將大陸推動製造業高端化智能、綠色化系統升級。

▲▼ 「2023豫台經貿洽談會」今（25）日在大陸河南舉行 。（圖／記者任以芳攝）

▲海協會會長張志軍。（圖／記者任以芳攝）

張志軍讚許，台灣在智能裝備製造領域起步早，技術優勢明顯，未來兩岸在該領域合作前景廣闊。希望通過本次活動，進一步深化兩岸在智能裝備、製造領域的產業合作，推進台商開拓新的發展領域。

話鋒一轉，提到近期兩岸局勢，張志軍說最近見到很多台灣朋友，認為賴清德過境美國，以及台灣單方面「限制」大量大陸產品輸入，引發「貿易壁壘」調查，讓大家感到不安和憂心。

張志軍強調，「這些問題產生的『根源』，就在於『台獨』勢力及其分裂行徑在持續，新妖作亂，『台獨與和平」水火不容，與發展背道而馳，任其繼續肆意妄為，只會嚴重威海台威脅台海和平，傷害台灣同胞和企業的切身利益。』

張志軍表示，「要和平，要發展，要交流，要合作，這是兩岸同胞的共同心聲。希望大家堅定支持一個中國原則和九二共識，旗幟鮮明反對台獨分裂和外來干涉，推動兩岸交流合作，維護兩岸關係和平發展。」

由於本屆活動主打兩岸智能裝備交流，希望推動後續交流合作。據了解，截至2023年6月底，河南共有台商投資園區27個，累計批准台資企業2215家，累計合同利用台資327.75億美元，實際利用台資196.00億美元。

河南省長王凱介紹，河南經濟發展正在實施十大戰略，扎實推進中國式現代化，目前河南實踐經濟總量超過6兆元（單位：人民幣，同下），工業增加值超過2兆元，市場主體超過1000萬戶。希望以本次大會為契機，河南將以智能裝備製造為引領，推動台灣資本技術與河南資源產業雙向融合，共創經貿合作新空間。

兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平則說，目前大陸產業鏈、供應鏈體系完整穩定，鼓勵台灣企業界朋友堅定在大陸發展的信心，與大陸企業攜手融合發展，推動實現兩岸人員往來正常化，交流合作常態化。

▲▼ 「2023豫台經貿洽談會」今（25）日在大陸河南舉行 。（圖／記者任以芳攝）

▲兩岸企業家峰會台灣方面理事長陳瑞隆 。（圖／記者任以芳攝）

兩岸企業家峰會台灣方面理事長陳瑞隆線上致詞表示，汽車產業是河南支持五大優勢產業之一，擁有許多優質企業，像是東風日產，上汽鄭州等，以及具有智能車聯網的技術，從原材料，核心零部件到整車配套設備的完整汽車產業鏈。

他建議，台灣汽車電子產業機構也很成熟，希望兩岸共同建立新能源汽車的產業鏈，把台灣在信息產業的優勢應用到汽車電子，像是緊急救援，道路作業的功能和服務，與河南人才、市場產業和交通等優勢結合起來，形成強強聯合優勢。

本次大會總簽約項目28個，總投資金額254.72億元，項目涉及智能裝備製造、5G產業、環保材料、半導體、現代農業、食品加工、商業綜合體、生物醫療、大健康、元宇宙等領域。其中，現場簽約項目8個，投資金額95.26億元。

▼ 「2023豫台經貿洽談會」 簽約儀式 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 「2023豫台經貿洽談會」 簽約儀式 。（圖／記者任以芳攝）

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