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全台iPhone 15「首摔」！螢幕整塊炸裂　維修要價5位數

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok「陳雷秀鳳｜雷神修蘋果」）

▲iPhone15全台首摔出現了！（圖／翻攝自TikTok「陳雷秀鳳｜雷神修蘋果」）

記者邱晟軒／綜合報導

蘋果iPhone15系列今（22）日終於開賣，各大電信業者、電商平台、賣場分頭舉辦首賣儀式，果粉搶翻。不過有民眾才剛拿到 iPhone15就直接摔爆，新機落地碎裂，整塊螢幕直接破裂，成為「iPhone 15全台首摔」。

「陳雷秀鳳｜雷神修蘋果」稍早在 TikTok 分享影片，從畫面可見，他在好市多門口開箱高舉一支嶄新iPhone 15，不過無法確認是pro還是pro max。緊接著下一秒他放手讓其自由落地，前後自摔4次，撿起來後，手機螢幕已經整片破裂，裂痕密布，一旁的男子也忍不住驚呼：「哇！爆了，第四次就這樣了，哥你厲害！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok「陳雷秀鳳｜雷神修蘋果」）

▲維修費用要價5位數 。（圖／蘋果官方網站）

根據蘋果官網資訊顯示，iPhone 15 Pro Max 的螢幕破裂，維修費用將高達12290元，與iPhone 14 Pro Max 相同價位，相較於iPhone 13 Pro Max 以前的型號，貴了1500元，是目前最昂貴的維修選項；至於iPhone 15 Pro 的螢幕維修費用為10790元，若有購買 AppleCare+ 保險的話只需要900元。

不過，蘋果官網同時也提醒，手機受到極為明顯的人工破壞、任一零件遺失等意外損壞則不在 Apple 保固範圍內，請使用者仍要多留意。

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