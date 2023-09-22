金門「最危險圓環」又出事！5路口剛裝紅綠燈才1周　1個下午2車禍

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

有金門縣「最危險路口」之稱的金寧鄉榜林圓環路口，9月15日才同步在5個路口啟動「紅綠燈」行車管制號誌，全天候24小時運作，希望能改善交通紛亂、降低車禍情形，沒想到安裝還不到1個禮拜，今（22）日下午又接連發生2起車禍，共造成2女受傷送醫。

▲金門「最危險路口」才剛新裝紅綠燈不到1周，在1個下午之內就發生2起事故。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



榜林圓環是金門串聯東、西半島的中央公路（伯玉路）在西半島的起點，圓環上有「無名英雄」紀念碑；圓環分別有伯玉路、林湖路貫穿共4個路口，加上1條林堡路，共計5個路口；根據縣府道安會報統計，圓環肇事件數2021年21件、2022年31件，今年到8月為止也有17件；榜林圓環已成為金門事故率最高的無號誌圓環，可以說是金門「最危險的路口」。

▲汽車行經圓環不慎擦撞內側女騎士。

而今（22）日下午14時55分榜林圓環發生1起交通事故，一名林姓女駕駛由伯玉路二段進入榜林圓環，往伯玉路一段方向行駛，與騎著機車的鄭姓女子，由伯玉路一段繞行圓環往林湖路方向，於圓環內發生擦撞，事故造成鄭女右腳擦挫傷；而2個小時後，在17時許又發生另一起事故，同樣造成1女受傷，經消防隊送部立金門醫院，警方於現場對雙方當事人實施酒測，初步排除酒駕，詳細肇事原因正由金城分局釐清中。

金城分局呼籲，榜林圆環號誌時相已開始運作，除了要遵守交通號誌外，車輛行經多車道之圓環，應讓內側車道之車輛先行，並且應注意車前狀況減速慢行、建立「停、讓」觀念，確實遵守交通規則，以避免發生意外事故。