　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 15最大亮點是它！3C達人點評超強新功能：真的好用

▲▼亞太電信三創門市iPhone 15開賣。（圖／記者李毓康攝）

▲ 3C 達人 Tim 哥分享 iPhone 15 具備哪些亮點新功能。（圖／記者李毓康攝）

記者樓菀玲／台北報導

蘋果（Apple）在稍早之前舉行的秋季發表會當中，以 A17 Pro 和 A16 仿生晶片作為主要的處理器，分別推出了 iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 共四款新機，3C 達人 Tim 哥點出這系列新機哪些功能亮點相當不錯，大讚非常有感。

iPhone 14 系列跟 iPhone 15 系列比較起來，Tim 哥認為這次 iPhone 15 全系列採用 USB Typer C 介面是很不錯的革新，不僅可以讀取 SSD 還可以外掛麥克風，甚至可以裝 Hub 擴充更多連接埠，還有動態島下放全系列機種都能用，以及主鏡頭 4800 萬畫素，在拍照模式下還有 2X 變焦都算是相當不錯的亮點。

本次上市的 iPhone 15 Pro 系列鏡頭變得比較多元，Tim 哥認為由於 Pro Max 具備五倍變焦的關係，所以拍攝人像可以變成 5X 拍起來很有感，另外拍照時候用一般模式拍照，只要畫面出現「F」的話，就表示之後可利用後製把照片變成人像，Tim 哥大讚這項功能真的很好用。

另外這次新增的 ProRes log 錄影格式，對於創作者來說也是很有感的追加功能，Tim 哥表示 iPhone 15 的粉綠色和 iPhone 15 Pro 的鈦原色都相當不錯，其中 iPhone 15 Pro 系列採用全新的鈦金屬材料，鈦金屬堅固且輕巧的特性同時也是太空船材料，是蘋果首次在 Pro 系列產品線使用的頂級材料。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
快訊／屏東科技公司「化學藥劑外洩」爆炸竄白煙！居民聞惡臭嚇壞
快訊／屏東科技公司倉庫爆炸起火「20人受傷」！多人受困等待救
快訊／屏東工廠火警「爆炸聲傳10公里」
快訊／公開挺郭台銘！國民黨開除徐耀昌黨籍
快訊／IC封測大廠遭搜索！
宋仲基當爸首現身！　帶娃自認「新手」幸福笑了
妻國道下車被撞死！夫跪地崩潰　他賠550萬換免囚

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 15果粉搶翻天！電信統計曝這三種顏色機型最難搶

iPhone 15超夯！銷量漲三成　遠傳曝果粉最愛資費

iPhone 15最大亮點是它！3C達人點評超強新功能：真的好用

iPhone 15實測！新機超「輕盈」、相機大升級

不是為iPhone 15！　他夜排搶頭香只為「跟黑嘉嘉合照」

飛日本買iPhone 15！　日圓貶值「3款全球最便宜」

擋不住果粉購機慾望！　8月熱銷手機蘋果iPhone 14續霸榜

亞太電信最後首賣會！鐵粉排8天5度搶頭香　遠傳總經理到場祝賀

顏色更柔和、Pro超輕盈！iPhone 15上手體驗

iPhone 15到手！　3大必學功能一次看

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

老父談夫妻遭惡鄰砍亡　泣：塔位本是準備給我

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

孕婦遭撞「1歲嬰重傷昏迷」 夫控延誤就醫！警消回應了

樂天女孩為日本金鷲開球　林襄自評80分：有練習！

女兒「付清」節送大禮　打開禮物讓爸超無言XD

iPhone 15果粉搶翻天！電信統計曝這三種顏色機型最難搶

iPhone 15超夯！銷量漲三成　遠傳曝果粉最愛資費

iPhone 15最大亮點是它！3C達人點評超強新功能：真的好用

iPhone 15實測！新機超「輕盈」、相機大升級

不是為iPhone 15！　他夜排搶頭香只為「跟黑嘉嘉合照」

飛日本買iPhone 15！　日圓貶值「3款全球最便宜」

擋不住果粉購機慾望！　8月熱銷手機蘋果iPhone 14續霸榜

亞太電信最後首賣會！鐵粉排8天5度搶頭香　遠傳總經理到場祝賀

顏色更柔和、Pro超輕盈！iPhone 15上手體驗

iPhone 15到手！　3大必學功能一次看

耿揚名彙集40年經驗　出版《國際遊輪經營管理實務》

快訊／屏東科技公司「化學藥劑外洩」爆炸竄白煙！居民聞惡臭嚇壞

不忍了！IU公司槓上黃牛　非法交易演唱會門票直接除粉籍

屏東科技公司倉庫爆炸起火「20人受傷」！多人受困等待救援

陸劇驚見「AI演員」！超美臉孔神似Angelababy　網看呆：這是假的？

連假衝新店！「植覺市集」60攤免費逛　光雕秀、音樂祭卡司一次看

漁夫放生「136kg革龜」隔天捕獲破百斤鯧魚　嗨喊：龜哥給我好運

科技新尖兵育成　竹市府攜手陽明交大推「AI職訓班」

郭雪芙肌膚吹彈可破！秘密是嬌蘭全新蜂蜜修護黑白霜、皇家蜂王乳平衡油3G

AI股回神！台股翻紅　國泰投信總座估年底可望上看17500點

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

3C家電熱門新聞

台灣大iPhone15頭香哥告白黑嘉嘉

iOS 17「消失的三全音」有救了！4步驟改回來

想讓家用網路超順暢「搞懂2重點」就能幫荷包大省錢

iPhone 15今早開賣！中華電信湧排隊人潮　頭香哥年年搶第一

iPhone 15明早開賣！三大電信排隊人潮直擊

iPhone 15 Pro Max開箱動手玩

iPhone 15系列續航力曝！1機型比上一代還慘

地表最貴土豪版iPhone 15問世！價格堪比一棟房

iPhone 15 Pro Max為何不直上10x長焦？蘋果官方解釋了

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

飛日本買iPhone 15！　日圓貶值「3款全球最便宜」

iPhone 15到手！　3大必學功能一次看

達人點評iPhone 15最大亮點

iPhone 15 Pro Max到底缺不缺貨？遠傳井琪：供貨量不用擔心

更多熱門

相關新聞

高雄百貨週年慶9／28開跑　各大業者有優惠

高雄百貨週年慶9／28開跑　各大業者有優惠

高雄百貨週年慶將於下週(28日)開跑，這波消費潮將延續到跨年夜。今年由夢時代、義享時尚廣場打頭陣，夢時代消費搭配聯名卡回饋率最高可達25%，百貨還祭出市值10萬元的名勝世界郵輪「豪華郵輪之旅」獎項；義享全館則有近400大品牌齊推下殺3折誘人折扣，若搭配聯名卡購買iPhone 15系列新機絕對是百貨最優惠。

蘋果新機中國開賣　北京有人凌晨1時排隊

蘋果新機中國開賣　北京有人凌晨1時排隊

男飛新加坡買新iPhone　到手轉賣賺5千

男飛新加坡買新iPhone　到手轉賣賺5千

同學一起換iPhone 15！爸媽拒買　孩吼：：不想當異形

同學一起換iPhone 15！爸媽拒買　孩吼：：不想當異形

全台iPhone 15「首摔」！螢幕整塊炸裂

全台iPhone 15「首摔」！螢幕整塊炸裂

關鍵字：

蘋果AppleiPhoneiPhone 15 Pro智慧型手機

讀者迴響

熱門新聞

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

快訊／花58元中千萬！5~6月統一發票　8張最大獎沒人領

爽曬iPhone 15 Pro「他開箱1顏色」　鄉民噓爆：已滅火

情侶必吃「6大催情食物」　營養師激推：性慾提升

博愛座「當事女乘客」還原現場　曝李昂自言自語

全台iPhone 15「首摔」！螢幕整塊炸裂

台中女撞死行人阿嬤　激動蹲地拜拜祈求

眾女性羨慕她嫁給玄彬　孫藝真神回覆

炸雞排暈倒「臉埋熱油鍋」！攤商慘死

科技裁員潮來了？　竹科9月已逾40家裁員

1943年二戰歷史照　驚見美大兵「講手機」

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

不是詐騙！一早醒來收簡訊「500元入袋」

《三個傻瓜》演員離世！享年67歲

他曝有人讓座「李昂不要」：她說要去貼文

更多

最夯影音

更多
88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯
職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面