iPhone 15最大亮點是它！3C達人點評超強新功能：真的好用

▲ 3C 達人 Tim 哥分享 iPhone 15 具備哪些亮點新功能。（圖／記者李毓康攝）

記者樓菀玲／台北報導

蘋果（Apple）在稍早之前舉行的秋季發表會當中，以 A17 Pro 和 A16 仿生晶片作為主要的處理器，分別推出了 iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 共四款新機，3C 達人 Tim 哥點出這系列新機哪些功能亮點相當不錯，大讚非常有感。

iPhone 14 系列跟 iPhone 15 系列比較起來，Tim 哥認為這次 iPhone 15 全系列採用 USB Typer C 介面是很不錯的革新，不僅可以讀取 SSD 還可以外掛麥克風，甚至可以裝 Hub 擴充更多連接埠，還有動態島下放全系列機種都能用，以及主鏡頭 4800 萬畫素，在拍照模式下還有 2X 變焦都算是相當不錯的亮點。

本次上市的 iPhone 15 Pro 系列鏡頭變得比較多元，Tim 哥認為由於 Pro Max 具備五倍變焦的關係，所以拍攝人像可以變成 5X 拍起來很有感，另外拍照時候用一般模式拍照，只要畫面出現「F」的話，就表示之後可利用後製把照片變成人像，Tim 哥大讚這項功能真的很好用。

另外這次新增的 ProRes log 錄影格式，對於創作者來說也是很有感的追加功能，Tim 哥表示 iPhone 15 的粉綠色和 iPhone 15 Pro 的鈦原色都相當不錯，其中 iPhone 15 Pro 系列採用全新的鈦金屬材料，鈦金屬堅固且輕巧的特性同時也是太空船材料，是蘋果首次在 Pro 系列產品線使用的頂級材料。