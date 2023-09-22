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大陸 大陸焦點 特派現場

蘋果新機中國開賣　北京三里屯有人凌晨1時排隊

▲▼蘋果iPhone 15開賣，上海門市湧入大量顧客。（圖／路透社）

▲蘋果iPhone 15在中國大陸開賣，上海一間門市湧入大量顧客。（圖／路透社）

文／中央社北京22日電

蘋果手機iPhone 15系列今天於中國大陸正式開賣。具指標意義的北京三里屯蘋果專賣店，有消費者凌晨1點就來排隊，現場還有黃牛要將手機加價人民幣千元售賣。

根據騰訊報導，北京三里屯的蘋果專賣店，在今天凌晨6時45分就布置好首銷售的準備工作，門店也重新設計過，以確保8時開售取貨的秩序。

工作人員表示，上午8時至10時為預售用戶取貨時間，預售取貨用戶需持預約取貨憑證才能排隊，一般消費者暫不能排隊。

▲▼蘋果iPhone 15開賣，上海門市湧入大量顧客。（圖／路透社）

早上7時，店門口已經有大約20個顧客在排隊等待取貨。

排在隊伍最前面的一名男子表示，為了排第一的位置，他在凌晨1時就已經來到店門口排隊等待取貨。

工作人員透露，開售當天，將有600多位用戶選擇來三里屯門市取貨。

據報導，黃牛則一如以往，零星分布在店的周圍，等待著開售後能第一時間收取現貨。

今年他們開價為人民幣1200至1500元不等（約新台幣5280至6600元），加價情況集中在iPhone 15 Pro系列上。

今年9月，中美科技競爭的氛圍瀰漫手機界。中國國產品牌華為9月初開賣一系列新機，新品發表會敲定於本月25日舉行，屆時華為與蘋果之爭將繼續攻占話題。

▲▼蘋果iPhone 15開賣，上海門市湧入大量顧客。（圖／路透社）

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