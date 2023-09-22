高雄百貨週年慶9／28開跑！夢時代最高25%回饋　義享買iPhone最划算

▲2023夢時代超強週年慶開跑，9月28至10月10日指定化妝品滿2千送3百。（圖／夢時代提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄百貨週年慶將於下週(28日)開跑，這波消費潮將延續到跨年夜。今年由夢時代、義享時尚廣場打頭陣，夢時代消費搭配聯名卡回饋率最高可達25%，百貨還祭出市值10萬元的名勝世界郵輪「豪華郵輪之旅」獎項；義享全館則有近400大品牌齊推下殺3折誘人折扣，若搭配聯名卡購買iPhone 15系列新機絕對是百貨最優惠。

夢時代購物中心「2023超強週年慶」將於9月28日至10月18日盛大登場，前13日推出指定化妝品及香氛品牌消費滿2000元送300元、全館指定櫃消費滿3000元送400元；使用icash Pay或icash2.0於指定櫃支付消費滿6000元贈400元。若持icash Pay綁定華南夢時代聯名卡指定櫃支付累計滿2萬元，享1%OPEN POINT回饋(上限500點)，合併各項優惠後整體回饋最高達25%。

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▲2023夢時代超強週年慶推出迪士尼授權《怪獸電力公司》系列會員來店禮。（圖／夢時代提供）

此次週年慶，夢時代也推出抽獎活動，看準旅遊熱潮，特別祭出市值10萬元的名勝世界郵輪《豪華郵輪之旅》與市值5萬元的中華航空《高雄直飛首爾(金浦)雙人來回機票》，同時還有台北時代寓所《精緻客房住宿券》等多個獎項。

會員來店禮則推出《怪獸電力公司》居家好物系列，分別有暖手枕(9/28-10/1)、收納籃(10/5-10/8)與摺疊桌(10/12-10/15)，只要憑當日同會員卡號消費滿600元發票並扣抵6點OPEN POINT點數即可兌換。

▲義享時尚廣場週年慶，首13日重磅回饋達21%。（圖／記者許宥孺攝）

義享時尚廣場迎來營運兩周年的週年慶，今年持續引進各式知名品牌進駐，提供20家高雄獨家國際精品專門店，周慶期間，全館有近400大品牌推出期間限定下殺3折折扣，攜手13大銀行共同打造，推出年度重磅鉅獻高達21%超高額回饋。

▲明星話題保養品牌值得囤貨。（圖／記者許宥孺攝）

禮券回饋方面，全館指定櫃位2000送200，精品/大家電/3C指定櫃位則有滿1萬送1000，刷義享天地聯名卡且分期滿1萬還可額外兌換300元商品券。卡友禮部分則推出彼得兔兩用浴巾毯、彼得兔靠枕、史努比大容量保溫袋、史努比水瓶；而在9月28日至10月1日期間，當日消費不限金額即可兌換高雄城市紀念杯。

▲iPhone15系列今日上市。（圖／記者許宥孺攝）

值得一提的是，百貨專櫃鮮少有iPhone新機回饋，不過記者實際計算，若以iPhone 15 Pro 256G為例，售價4萬400元，商場推出德誼數位滿1萬送300、首13日滿2千送100、高檻滿額3萬送300，即可獲2000元電子商品券；若再使用聯名卡分期，還能再拿1300元電子商品券，總計回饋3300元(無計算紅利點數)，相當於91折。