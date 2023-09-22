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社會 社會焦點 保障人權

超狂！彰化打詐隊狂抓詐欺犯336人　攔阻3億元

記者唐詠絮／彰化報導

打詐彰化隊！彰化縣警局打擊詐欺全力出擊，今年1月至今已執行5次打詐專案，查緝詐欺犯多達336人，攔阻詐騙匯款多達近700件，攔阻金額則高達3億元，獲行政院長陳建仁頒發「懲詐英雄」及「識詐楷模」獎項，近期還獲選國家警光獎，成效相當亮眼。

▲彰化打擊詐騙成效亮眼。（資料圖／警方提供）

▲彰化打擊詐騙成效亮眼。（資料圖／警方提供，以下同）

彰化縣警局刑警大隊副大隊長張安進表示，近來不少網友為愛投資，遭虛擬網友欺騙感情，詐騙集團誘導民眾，將積蓄拿來投資，以共築未來美好生活為誘因，殊不知是詐騙伎倆，不僅假老婆人間蒸發，投資也血本無歸。

▲彰化打擊詐騙成效亮眼。（資料圖／警方提供）

▲彰化警方成功阻詐。（資料圖／警方提供）

「打詐彰化隊」今年成效亮眼，據統計1至9月攔阻詐騙匯款693件，攔阻金額近3億元、執行5次打詐專案，共查緝詐欺集團336人，查扣現金1,050萬857元，車子6部共價值538萬元，房屋1處價值1,030萬元，查扣總價值2,618萬857元等等。

張安進強調，「打詐彰化隊」召集人縣長王惠美，集結縣府17局處資源，由打詐、攔阻、識詐三大面向著手，全力出擊、共同打擊詐騙，並透過各局處協力，教導彰化縣民識詐，達成減少接觸、減少誤信，減少損害的「3減」目標。

王惠美也錄製防詐宣導短片，提醒民眾網路交友要小心，只要對方提到借錢、匯錢、代繳或投資，一定就是詐騙。不要聽信網友的話、不透露個人資料、不傳送私密照片，如有疑問，請立即撥打110或165查證。

▲彰化打擊詐騙成效亮眼。（資料圖／警方提供）

▲彰化警方成功阻詐。（資料圖／警方提供）

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