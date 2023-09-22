大杯美式、霜淇淋買1送1！　4大超商「補班優惠包」一次看

▲4大超商補班優惠懶人包一次看。（圖／業者提供）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

補班不憂鬱！《ETtoday新聞雲》先幫整理4大超商「補班限定優惠」，不僅有美式買1送1、拿鐵買2送1等，還可以爽吃霜淇淋買1送1，且開放口味任選，今（22）日就能衝門市開喝、開吃一波。

▲全家爽吃霜淇淋買1送1。

●7-11

7-11即日起至9月24日於全門市祭出「CITY PRIMA大杯精品美式（冰熱任選）」、「CITY PEARL水果氣泡珍珠椰果」可享「同品項買1送1」優惠。

●全家

全家即日起至9月24日於門市祭出「Fami!c霜淇淋任選買1送1」，只要使用全盈+pay支付即可享買1送1優惠；期間加碼可享「7大品項買1送1」，包括「Let’s Café大杯特濃美式（冷熱不限）」、「私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵（冷熱不限）」、「WA!COOKIES伯爵可可奶蓋雪糕」、「黑松茶花一番煎茶」、「朕一品金門高坑牛肉麵」、「奧利奧香草捲心酥」及「FamiCollection天然水」，且不限購買數量、支付方式，但不提供寄杯。

其中，「WA!COOKIES伯爵可可奶蓋雪糕」、「黑松茶花一番煎茶」、「朕一品金門高坑牛肉麵」、「奧利奧香草捲心酥」及「FamiCollection天然水（610ml）」等5品項同步開放於隨買跨店取購買，提醒每人購買數量有限制。

▲OK祭出大杯美式、拿鐵買2送1。（圖／業者提供）

●OK mart

OK mart今（22）日、明（23）日於全門市祭出「咖啡買2送1」限定優惠，優惠品項包括「大杯莊園級美式」、「大杯莊園級拿鐵」，限同品項但開放冰熱任選。

●萊爾富

萊爾富即日起至9月24日於Hi-Life VIP APP整買領取祭出「Hi Café特濃美式買7送5」、「Hi Café特濃拿鐵買7送4」2大優惠，並開放冰熱任選，換算下來，單杯特濃美式只要32元、單杯特濃拿鐵41元。