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郭台銘選總統苗栗連署總站成立　前縣長徐耀昌:目標12萬人

▲▼郭台銘參選2024總統大選苗栗縣連署總部22日在頭份市成立，全縣將成立100個連署站，連署目標12萬人。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲郭台銘參選2024總統大選苗栗縣連署總站22日在頭份市成立，全縣將成立100個連署站，連署目標12萬人。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

郭台銘參選2024台灣總統大選，今(22日)在頭份市中央路成立苗栗縣連署總站，現場由前苗栗縣長徐耀昌率各連署站站長焚香拜拜祈福，祈求連署活動平安順利圓滿，連署活動即日起至11月2日止，苗栗縣分配的連署目標是6萬人，徐耀昌說希望可以達人12萬人聯署。

徐耀昌在夫人蔡麗卿陪同下今天上午9點抵達頭份市的苗栗縣連署總站，並親自填寫連署書，完成連署。接著率各連署站站長在總部前焚香拜拜祈福，祈求連署活動平安順利圓滿，徐耀昌說苗栗縣分配的連署目標是6萬人，希望可以翻倍、達成12萬人聯署目標。

徐耀昌這次是擔任郭台銘參選2024總統大選苗栗縣連署總站榮譽執行長，統理苗栗縣相關選務，並主持今天的開幕活動，期許台灣完成政黨輪替，由在國際經濟上具有重大貢獻郭台銘領導國家，依其在全球經濟發展布局的成功經驗，帶領台灣走向富足、繁榮、和平的國家榮景。

連署總站表示，郭台銘苗栗縣連署總站在頭份市，並分別在苗栗市、竹南鎮、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、公館鄉成立連署大站，以及93個連署據點，總計成立100站。總站表示，連署站將陸續設立，所有工作人員皆合法聘用，一切比照勞基法，保障所有從業人員的工作權益。

總站也對坊間不合法連署的傳聞提出嚴正駁斥，重申各連署站嚴令禁止任何對價行為，杜絕賄選更是苗栗總站執行連署任務的最高標準，同時也請各連署站發現相關行為、不實謠言傳播者逕行檢舉或提報，以端正選風。

▲▼郭台銘參選2024總統大選苗栗縣連署總部22日在頭份市成立，全縣將成立100個連署站，連署目標12萬人。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲郭台銘參選2024總統大選苗栗縣連署總站22日在頭份市成立，全縣將成立100個連署站，連署目標12萬人。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼郭台銘參選2024總統大選苗栗縣連署事宜由前縣長徐耀昌操盤，徐耀昌22日親自填寫連署書，完成連署。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲郭台銘參選2024總統大選苗栗縣連署事宜由前縣長徐耀昌操盤，徐耀昌22日親自填寫連署書，完成連署。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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