賴清德競辦：柯文哲吊車尾衣缽傳承高虹安　「墊底掛保證」

▲賴清德競選辦公室發言人陳世凱。（圖／賴清德競辦提供）

記者呂晏慈／台北報導

《天下雜誌》本周公布2023年《天下》縣市首長施政滿意度調查，民眾黨籍的新竹市長高虹安排名敬陪末座，對此，賴清德競選辦公室發言人陳世凱今（22日）表示，今年台北市前市長柯文哲連續3年的「墊底寶座」，由高虹安接手，從柯文哲到高虹安，「民眾黨施政，墊底掛保證」的事實，已無可辯駁。

陳世凱表示，無論是主觀的市民印象，或者客觀的施政無能，都在在顯示民眾黨根本沒有治理一座城市的能力。他說，新竹市在高虹安的治理之下，競爭力由新竹市前市長林智堅時期連續3年的亞軍位置，一舉下滑至第8名，施政滿意度更是和2022年的柯文哲市長一樣，都是最後一名。

陳世凱諷刺說，高虹安不僅學到柯文哲的失政無能，上任至今9個月毫無建樹、爭議不斷、官司纏身，她也想學習柯文哲的家天下思想，但卻慘遭柯文哲和民眾黨的無情切割。

陳世凱進一步表示，柯文哲執政台北市8年，滿意度僅新任當年維持在中段班，最後3年直接穩坐墊底之位，如今竟還想爭取責任更為重大的總統之位。他呼籲，若民眾黨只會做政治表演，任地方首長無心、處理市政實則也無力，拜託不要再禍害無辜市民。